С шириной скашивания 32 см, легкая и маневренная газонокосилка с аккумулятором LMO 2-18 Battery идеально подходит для небольших газонов площадью до 250 м². Высоту скашивания можно регулировать на один из пяти уровней, в диапазоне от 25 до 60 мм. В сочетании с мощным бесщеточным двигателем, трава всегда скашивается идеально. При скашивании вдоль краев или бордюров, гребни для травы выпрямляют стебли, гарантируя, что ни одно лезвие не будет пропущено. Скошенная трава собирается в 30-литровый травосборник. Регулируемая по высоте направляющая ручка обеспечивает вертикальное, удобное положение при скашивании, а складная конструкция экономит место при хранении. Транспортная ручка также может использоваться для переноски легкой газонокосилки с аккумулятором, куда бы она ни понадобилась, например, вверх и вниз по ступенькам. Аккумулятор LMO 2-18 совместим со всеми сменными аккумуляторами платформы Kärcher 18 V Battery Power.