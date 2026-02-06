Легка та маневрена акумуляторна газонокосарка LMO 2-18 Battery із робочою шириною 32 см ідеально підходить для догляду за газонами невеликої площі (до 250 м²). Висота зрізу регулюється у п’яти положеннях у межах від 25 до 60 мм, що дозволяє адаптувати скошування до типу трави та бажаного результату. Потужний безщітковий електродвигун забезпечує рівномірне та акуратне косіння. Спеціальні гребінки сприяють оптимальному захопленню трави при обробці країв газону, дозволяючи отримати чистий і доглянутий вигляд ділянки. Скошена трава збирається у травозбірник об’ємом 30 літрів, що зменшує потребу у частому його спорожненні. Рукоятка регулюється за висотою для максимально комфортного керування газонокосаркою та забезпечує правильну робочу позу. Завдяки складаній конструкції косарка займає мінімум місця під час зберігання. Зручна ручка для перенесення дозволяє легко транспортувати пристрій до місця використання, наприклад, сходами. Газонокосарка LMO 2-18 Battery сумісна з усіма змінними акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power 18 В, що забезпечує додаткову гнучкість у використанні.