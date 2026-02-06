Акумуляторна газонокосарка LMO 2-18
Маневрена акумуляторна газонокосарка LMO 2-18 з безщітковим двигуном і шириною зрізу 32 см ідеально підходить для невеликих газонів площею до 250 м².
Легка та маневрена акумуляторна газонокосарка LMO 2-18 Battery із робочою шириною 32 см ідеально підходить для догляду за газонами невеликої площі (до 250 м²). Висота зрізу регулюється у п’яти положеннях у межах від 25 до 60 мм, що дозволяє адаптувати скошування до типу трави та бажаного результату. Потужний безщітковий електродвигун забезпечує рівномірне та акуратне косіння. Спеціальні гребінки сприяють оптимальному захопленню трави при обробці країв газону, дозволяючи отримати чистий і доглянутий вигляд ділянки. Скошена трава збирається у травозбірник об’ємом 30 літрів, що зменшує потребу у частому його спорожненні. Рукоятка регулюється за висотою для максимально комфортного керування газонокосаркою та забезпечує правильну робочу позу. Завдяки складаній конструкції косарка займає мінімум місця під час зберігання. Зручна ручка для перенесення дозволяє легко транспортувати пристрій до місця використання, наприклад, сходами. Газонокосарка LMO 2-18 Battery сумісна з усіма змінними акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power 18 В, що забезпечує додаткову гнучкість у використанні.
Особливості та переваги
Потужний безщітковий двигунВисока продуктивність і довший термін служби виробу
Ефективне наповнення контейнера для травозбірникаЗавдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.
Відображення рівня заповненняКришка контейнера для трави закривається, коли він повністю заповнений і його потрібно спорожнити.
Просте регулювання висоти зрізу
- Лише одним рухом необхідну висоту зрізу можна відрегулювати до одного з п’яти рівнів у діапазоні від 25 до 60 мм.
Косить до краю газону
- Газонні гребінці автоматично захоплюють траву, що росте аж до краю.
Компактний дизайн
- Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
- Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
Інтегрована ручка для перенесення
- Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Ергономічна концепція управління
- Рукоятка газонокосарки адаптується до зросту користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
- Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
- Панель керування на всю довжину на направляючій ручці спрощує керування.
Ключ безпеки
- Захист від дітей: виключається ненавмисне включення газонокосарки.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора стану його заряду, часу роботи або заряду, що залишається.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор можна використовувати у пристроях на платформі Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Робоча ширина (см)
|32
|Висота зрізу трави (мм)
|25 - 60
|Регулювання висоти зрізу
|5х
|Ємність контейнера для збору трави (л)
|30
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Частота обертання (об/хв)
|3500
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (м²)
|макс. 125 (2,5 А·год) / макс. 250 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 14 (2,5 А·год) / макс. 28 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|10,35
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1186 x 354 x 1026
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Травозбірник
Оснащення
- Лезо
- Направляюча ручка, з регульованою висотою
- Інтегрована ручка для перенесення
- Відображення рівня заповнення
Відео
Області застосування
- Газон
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для LMO 2-18
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.