Легкая и маневренная 18-вольтная аккумуляторная газонокосилка, оснащенная мощным бесщеточным электродвигателем, обеспечивает быструю и аккуратную обработку газонов площадью до 350 кв. м. Ее рабочая ширина составляет 34 см. Требуемая высота среза легко устанавливается при помощи регулировочной ручки в пределах от 25 до 60 мм (5 ступеней). Благодаря интеллектуальной системе управления двигателем частота вращения ножа автоматически адаптируется к характеристикам травы (функция iPower). Гребенки, выпрямляющие стебли травы, обеспечивают ее аккуратное скашивание по краям газона. Косилочная система «2 в 1» позволяет либо равномерно распределять срезаемую траву по газону в качестве естественного удобрения (функция мульчирования), либо собирать ее в травосборник, большой объем которого (35 л) гарантирует продолжительную непрерывную работу. Поводковая рукоятка регулируется по высоте для работы в удобной позе и складывается для хранения газонокосилки, экономя место. Для облегчения переноски (например, по лестницам) на корпусе аппарата предусмотрены ручки. Газонокосилка совместима со всеми сменными аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.