Легка та маневрена: акумуляторна газонокосарка 18 В із потужним безщітковим двигуном і шириною зрізу 34 см, підходить для газонів площею до 350 м².
Легка та маневрена 18-вольтна акумуляторна газонокосарка з потужним безщітковим електродвигуном забезпечує швидке й точне скошування газонів площею до 350 м². Робоча ширина косіння становить 34 см, а висоту зрізу можна легко налаштувати за допомогою регулювальної ручки у п’яти рівнях – від 25 до 60 мм. Інтелектуальна система керування двигуном iPower автоматично адаптує швидкість обертання ножа відповідно до густоти та жорсткості трави, забезпечуючи оптимальну ефективність роботи. Спеціальні гребінки випрямляють стебла трави, що дозволяє рівномірно та акуратно обробляти краї газону. Косильна система «2 в 1» дає змогу обирати між двома режимами роботи: рівномірним розподілом скошеної трави по газону для її використання як натурального добрива (функція мульчування) або збором у місткий 35-літровий травозбірник, що зменшує необхідність частого спорожнення та забезпечує безперервну роботу. Рукоятка регулюється за висотою, що дозволяє працювати в зручному положенні, а складана конструкція спрощує зберігання, заощаджуючи простір. Для зручного транспортування, наприклад, перенесення сходами, на корпусі передбачені міцні ручки. Газонокосарка сумісна з усіма змінними акумуляторами платформи Kärcher Battery Power 18 В, що забезпечує додаткову гнучкість у використанні.
Особливості та переваги
Потужний безщітковий двигунВисока продуктивність і довший термін служби виробу
iPowerДодаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи. Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.
Система косіння 2-в-1Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння. Функція мульчування: за допомогою насадки для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива. Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.
Ефективне наповнення контейнера для травозбірника
- Завдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.
Відображення рівня заповнення
- Кришка контейнера для трави закривається, коли він повністю заповнений і його потрібно спорожнити.
Зручне регулювання висоти зрізу
- Лише одним рухом необхідну висоту зрізу можна відрегулювати до одного з п’яти рівнів у діапазоні від 25 до 60 мм.
Косить до краю газону
- Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Компактний дизайн
- Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
- Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
Інтегрована ручка для перенесення
- Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Ергономічна концепція управління
- Рукоятка газонокосарки адаптується до зросту користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
- Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
- Панель керування на всю довжину на направляючій ручці спрощує керування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Робоча ширина (см)
|34
|Висота зрізу трави (мм)
|25 - 60
|Регулювання висоти зрізу
|5х
|Ємність контейнера для збору трави (л)
|35
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Частота обертання (об/хв)
|3500
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (м²)
|макс. 175 (2,5 А·год) / макс. 350 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 14 (2,5 А·год) / макс. 28 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|12,526
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1186 x 355 x 1026
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Мульчуючий комплект
- Травозбірник
Оснащення
- Лезо
- Направляюча ручка, з регульованою висотою
- Інтегрована ручка для перенесення
- Відображення рівня заповнення
