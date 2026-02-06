Легка та маневрена 18-вольтна акумуляторна газонокосарка з потужним безщітковим електродвигуном забезпечує швидке й точне скошування газонів площею до 350 м². Робоча ширина косіння становить 34 см, а висоту зрізу можна легко налаштувати за допомогою регулювальної ручки у п’яти рівнях – від 25 до 60 мм. Інтелектуальна система керування двигуном iPower автоматично адаптує швидкість обертання ножа відповідно до густоти та жорсткості трави, забезпечуючи оптимальну ефективність роботи. Спеціальні гребінки випрямляють стебла трави, що дозволяє рівномірно та акуратно обробляти краї газону. Косильна система «2 в 1» дає змогу обирати між двома режимами роботи: рівномірним розподілом скошеної трави по газону для її використання як натурального добрива (функція мульчування) або збором у місткий 35-літровий травозбірник, що зменшує необхідність частого спорожнення та забезпечує безперервну роботу. Рукоятка регулюється за висотою, що дозволяє працювати в зручному положенні, а складана конструкція спрощує зберігання, заощаджуючи простір. Для зручного транспортування, наприклад, перенесення сходами, на корпусі передбачені міцні ручки. Газонокосарка сумісна з усіма змінними акумуляторами платформи Kärcher Battery Power 18 В, що забезпечує додаткову гнучкість у використанні.