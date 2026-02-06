Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18 Battery Set
Мощная и маневренная – аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18 на 18 В с бесщеточным двигателем и шириной среза 34 см. Аккумуляторы и быстрое зарядное устройство входят в комплект.
Легкая 18-вольтная аккумуляторная газонокосилка, оснащенная мощным бесщеточным электродвигателем, отличается высокой маневренностью и обеспечивает быструю и аккуратную обработку газонов площадью до 350 кв. м. Ее рабочая ширина составляет 34 см, а высота среза допускает 5-ступенчатую регулировку в диапазоне от 25 до 60 мм. Интеллектуальная система управления двигателем iPower автоматически адаптирует частоту вращения ножа к характеристикам скашиваемой травы. Гребенки обеспечивают оптимальный захват стеблей травы при обработке краев газона. Косилочная система «2 в 1» позволяет как равномерно распределять срезаемую траву по газону в качестве естественного удобрения (функция мульчирования), так и собирать ее в травосборник, большой объем которого (35 л) гарантирует продолжительную непрерывную работу. Поводковая рукоятка регулируется по высоте для работы в удобной позе. Ее складная конструкция обеспечивает экономию места при хранении. Встроенные ручки для переноски обеспечивают удобное перемещение по ступеням и лестницам. В комплект поставки входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.
Особенности и преимущества
Мощный бесщеточный двигательВысокая производительность и долгий срок службы аппарата
iPowerПовышение производительности и оптимизация времени работы от одного заряда аккумулятора. Интеллектуальная система управления двигателем автоматически адаптирует частоту вращения к условиям скашивания.
Система скашивания 2-в-1Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью вилки для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Оптимальное заполнение травосборника
- Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Индикатор наполненности травосборника
- Клапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.
Простая регулировка высоты среза
- Нужная высота среза устанавливается одним движением руки на одну из 5 ступеней в диапазоне от 25 до 60 мм.
Косит до края газона
- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
- Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Большая скоба выключателя, установленного на поводковой рукоятке, обеспечивает удобное управление аппаратом.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочая ширина (см)
|34
|Высота среза травы (мм)
|25 - 60
|Регулировка высоты среза
|5x
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|35
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Частота вращения (об/мин)
|3500
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|5
|Время работы от 1 заряда (мин) (м²)
|макс. 350 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 28 (5,0 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|94 / 143
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,526
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1186 x 355 x 1026
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Направляющая ручка, с регулируемой высотой
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Области применения
- Газон
