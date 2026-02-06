Акумуляторна газонокосарка LMO 3-18 Battery Set
Потужна та маневрена – акумуляторна газонокосарка LMO 3-18 на 18 В із безщітковим двигуном і шириною зрізу 34 см. Акумулятори і швидкий зарядний пристрій входять в комплект.
Легка та маневрена 18-вольтна акумуляторна газонокосарка з потужним безщітковим електродвигуном забезпечує швидке та акуратне косіння газонів площею до 350 м². Робоча ширина становить 34 см, а висоту зрізу можна налаштувати у п’яти рівнях у межах від 25 до 60 мм, що дозволяє адаптувати пристрій до різних типів трави. Інтелектуальна система керування двигуном iPower автоматично регулює частоту обертання ножа відповідно до густоти та жорсткості трави, забезпечуючи оптимальну продуктивність. Спеціальні гребінки сприяють точному захопленню стебел трави, що дозволяє якісно підстригати краї газону. Косильна система «2 в 1» дає можливість обрати між двома режимами роботи: рівномірним розподілом скошеної трави по газону як природного добрива (функція мульчування) або збором у місткий 35-літровий травозбірник, що зменшує необхідність частого спорожнення та забезпечує тривалу безперервну роботу. Рукоятка регулюється за висотою, що дозволяє працювати у комфортному положенні, а складана конструкція забезпечує компактне зберігання. Для зручного транспортування сходами або нерівною місцевістю на корпусі передбачені вбудовані ручки для перенесення. У комплект постачання входять акумулятор та швидкозарядний пристрій, що дозволяє одразу розпочати роботу без необхідності додаткових покупок.
Особливості та переваги
Потужний безщітковий двигунВисока продуктивність і довший термін служби виробу
iPowerДодаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи. Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.
Система косіння 2-в-1Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння. Функція мульчування: за допомогою насадки для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива. Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.
Ефективне наповнення контейнера для травозбірника
- Завдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.
Відображення рівня заповнення
- Кришка контейнера для трави закривається, коли він повністю заповнений і його потрібно спорожнити.
Просте регулювання висоти зрізу
- Лише одним рухом необхідну висоту зрізу можна відрегулювати до одного з п’яти рівнів у діапазоні від 25 до 60 мм.
Косить до краю газону
- Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Компактний дизайн
- Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
- Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
Інтегрована ручка для перенесення
- Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Ергономічна концепція управління
- Рукоятка газонокосарки адаптується до зросту користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
- Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
- Панель керування на всю довжину на направляючій ручці спрощує керування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Робоча ширина (см)
|34
|Висота зрізу трави (мм)
|25 - 60
|Регулювання висоти зрізу
|5х
|Ємність контейнера для збору трави (л)
|35
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Частота обертання (об/хв)
|3500
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|5
|Продуктивність від заряду батареї * (м²)
|макс. 350 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 28 (5,0 А·год)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|94 / 143
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|12,526
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1186 x 355 x 1026
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Акумулятор: Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
- Мульчуючий комплект
- Травозбірник
Оснащення
- Лезо
- Направляюча ручка, з регульованою висотою
- Інтегрована ручка для перенесення
- Відображення рівня заповнення
Області застосування
- Газон
