Легка та маневрена 18-вольтна акумуляторна газонокосарка з потужним безщітковим електродвигуном забезпечує швидке та акуратне косіння газонів площею до 350 м². Робоча ширина становить 34 см, а висоту зрізу можна налаштувати у п’яти рівнях у межах від 25 до 60 мм, що дозволяє адаптувати пристрій до різних типів трави. Інтелектуальна система керування двигуном iPower автоматично регулює частоту обертання ножа відповідно до густоти та жорсткості трави, забезпечуючи оптимальну продуктивність. Спеціальні гребінки сприяють точному захопленню стебел трави, що дозволяє якісно підстригати краї газону. Косильна система «2 в 1» дає можливість обрати між двома режимами роботи: рівномірним розподілом скошеної трави по газону як природного добрива (функція мульчування) або збором у місткий 35-літровий травозбірник, що зменшує необхідність частого спорожнення та забезпечує тривалу безперервну роботу. Рукоятка регулюється за висотою, що дозволяє працювати у комфортному положенні, а складана конструкція забезпечує компактне зберігання. Для зручного транспортування сходами або нерівною місцевістю на корпусі передбачені вбудовані ручки для перенесення. У комплект постачання входять акумулятор та швидкозарядний пристрій, що дозволяє одразу розпочати роботу без необхідності додаткових покупок.