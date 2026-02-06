Мощная и мобильная газонокосилка LMO 4-18 Dual Battery Set оснащена 36-вольтным бесщеточным двигателем, работающим от двух 18-вольтных аккумуляторов, идеально подходит для ухода за газоном площадью до 450 кв. м. Благодаря малому весу устройство отличается превосходной маневренностью, что позволяет без труда управлять им на неровной местности и обходить препятствия. Рабочая ширина кошения составляет 37 см, а высота среза регулируется одной удобной ручкой в пяти уровнях, в пределах от 25 до 65 мм. Функция iPower обеспечивает интеллектуальное управление двигателем, автоматически адаптируя частоту вращения ножа к типу и густоте косимой травы. Встроенные гребенки способствуют точному скашиванию травы по краям газона, что обеспечивает равномерный и ухоженный вид участка. Косилочная система «2 в 1» позволяет выбрать один из двух способов сбора травы: равномерное распределение скошенной травы по газону для ее использования в качестве естественного удобрения (при условии установки мульчирующего клина) или сбор во вместительный 40-литровый травосборник, что обеспечивает длительную непрерывную работу без необходимости частой очистки. Рукоятка регулируется по высоте для максимально комфортного использования, что позволяет настроить устройство в соответствии с ростом пользователя. Благодаря складной конструкции газонокосилку удобно хранить, поскольку она занимает минимум места. Для облегченной транспортировки предусмотрена прочная ручка, позволяющая без труда переносить устройство, например, по лестнице или через перепады высот на участке. В комплект поставки входят аккумуляторы и быстрозарядное устройство, обеспечивающее непрерывную работу без длительных пауз на зарядку.