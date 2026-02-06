Акумуляторна газонокосарка LMO 4-18 Dual Battery Set
Дві батареї 18 В для потужного двигуна 36 В у поєднанні з шириною стрижки 37 см – ідеально для газонів площею до 450 м². Батареї та швидкий зарядний пристрій у комплекті.
Потужна та мобільна газонокосарка LMO 4-18 Dual Battery Set оснащена 36-вольтним безщітковим двигуном, що працює від двох 18-вольтних акумуляторів, ідеально підходить для догляду за газоном площею до 450 кв. м. Завдяки малій вазі пристрій відзначається чудовою маневреністю, що дозволяє без зусиль керувати ним на нерівній місцевості та обходити перешкоди. Робоча ширина косіння становить 37 см, а висота зрізу регулюється однією зручною ручкою у п’яти рівнях, у межах від 25 до 65 мм. Функція iPower забезпечує інтелектуальне керування двигуном, автоматично адаптуючи частоту обертання ножа до типу та густоти трави, що коситься. Вбудовані гребінки сприяють точному скошуванню трави по краях газону, що забезпечує рівномірний і доглянутий вигляд ділянки. Косарна система «2 в 1» дозволяє вибрати один із двох способів збору трави: рівномірний розподіл скошеної трави по газону для її використання як природного добрива (за умови встановлення мульчувального клина) або збір у місткий 40-літровий травозбірник, що забезпечує тривалу безперервну роботу без необхідності частого очищення. Рукоятка регулюється за висотою для максимально комфортного використання, що дозволяє налаштувати пристрій відповідно до зросту користувача. Завдяки складаній конструкції газонокосарку зручно зберігати, оскільки вона займає мінімум місця. Для полегшеного транспортування передбачена міцна ручка, що дозволяє без зусиль переносити пристрій, наприклад, сходами або через перепади висот на ділянці. У комплект постачання входять акумулятори та швидкозарядний пристрій, що забезпечує безперервну роботу без тривалих пауз на зарядку.
Особливості та переваги
18 В + 18 В = 36 ВПотужний 36-вольтний двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.
Потужний безщітковий двигунВисока продуктивність і довший термін служби виробу
iPowerДодаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи. Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.
Система косіння 2-в-1
- Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння.
- Функція мульчування: за допомогою набору для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива.
- Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.
Ефективне наповнення контейнера для травозбірника
- Завдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.
- Кришка контейнера для трави закривається, коли він повністю заповнений і його потрібно спорожнити.
Просте регулювання висоти зрізу
- Лише одним рухом висоту зрізу можна легко відрегулювати до одного з п’яти рівнів у діапазоні від 25 мм до 65 мм.
Косить до краю газону
- Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Компактний дизайн
- Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
- Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
Інтегрована ручка для перенесення
- Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Ергономічна концепція управління
- Рукоятка газонокосарки адаптується до зросту користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
- Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
- Панель керування на всю довжину на направляючій ручці спрощує керування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга двигуна (В)
|36
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Робоча ширина (см)
|37
|Висота зрізу трави (мм)
|25 - 65
|Регулювання висоти зрізу
|5х
|Ємність контейнера для збору трави (л)
|40
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Частота обертання (об/хв)
|3500
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|5
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|2
|Продуктивність від заряду батареї * (м²)
|макс. 450 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 40 (5,0 А·год)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|94 / 143
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|14,171
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1222 x 437 x 1002
Комплектація
- Версії: З акумуляторами та зарядним пристроєм
- Акумулятор: 18 В / 5,0 Ач Battery Power акумулятор (2 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій 18 В Battery Power (2 шт.)
- Мульчуючий комплект
- Травозбірник
Оснащення
- Лезо
- Направляюча ручка, з регульованою висотою
- Інтегрована ручка для перенесення
- Відображення рівня заповнення
Області застосування
- Газон
