Потужна та мобільна газонокосарка LMO 4-18 Dual Battery Set оснащена 36-вольтним безщітковим двигуном, що працює від двох 18-вольтних акумуляторів, ідеально підходить для догляду за газоном площею до 450 кв. м. Завдяки малій вазі пристрій відзначається чудовою маневреністю, що дозволяє без зусиль керувати ним на нерівній місцевості та обходити перешкоди. Робоча ширина косіння становить 37 см, а висота зрізу регулюється однією зручною ручкою у п’яти рівнях, у межах від 25 до 65 мм. Функція iPower забезпечує інтелектуальне керування двигуном, автоматично адаптуючи частоту обертання ножа до типу та густоти трави, що коситься. Вбудовані гребінки сприяють точному скошуванню трави по краях газону, що забезпечує рівномірний і доглянутий вигляд ділянки. Косарна система «2 в 1» дозволяє вибрати один із двох способів збору трави: рівномірний розподіл скошеної трави по газону для її використання як природного добрива (за умови встановлення мульчувального клина) або збір у місткий 40-літровий травозбірник, що забезпечує тривалу безперервну роботу без необхідності частого очищення. Рукоятка регулюється за висотою для максимально комфортного використання, що дозволяє налаштувати пристрій відповідно до зросту користувача. Завдяки складаній конструкції газонокосарку зручно зберігати, оскільки вона займає мінімум місця. Для полегшеного транспортування передбачена міцна ручка, що дозволяє без зусиль переносити пристрій, наприклад, сходами або через перепади висот на ділянці. У комплект постачання входять акумулятори та швидкозарядний пристрій, що забезпечує безперервну роботу без тривалих пауз на зарядку.