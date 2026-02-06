Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual

Благодаря ширине среза 41см и вдвое большей мощности мощный 36-вольтовый двигатель аккумуляторной газонокосилки LMO 5-18 Dual Battery работает от двух 18-вольтовых батарей.

Газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery оснащена двумя 18-вольтными аккумуляторами и мощным бесщеточным 36-вольтным двигателем, что позволяет эффективно косить газоны площадью до 550 кв. м. Благодаря малому весу и маневренности устройство легко перемещается по неровной местности и вокруг препятствий. Рабочая ширина кошения составляет 41 см, а высота среза регулируется в шести положениях в диапазоне от 25 до 70 мм. Интеллектуальная система управления двигателем iPower автоматически адаптирует скорость вращения ножа в соответствии с густотой и жесткостью травы. Встроенные гребенки обеспечивают качественный захват стеблей при обработке краев газона. Косилочная система «2 в 1» позволяет равномерно распределять скошенную траву по газону для естественного удобрения (функция мульчирования) или собирать ее в травосборник вместимостью 45 литров, что обеспечивает длительную работу без частого опорожнения. Поводковая рукоятка регулируется по высоте для удобства пользователя, а складная конструкция позволяет компактно хранить устройство. Для удобной транспортировки предусмотрена большая и прочная ручка для переноски. Газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery совместима с аккумуляторной платформой Kärcher Battery Power 18 В.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual: 18 В + 18 В = 36 В
18 В + 18 В = 36 В
Мощный 36-вольтный двигатель с питанием от двух 18-вольтных аккумуляторов.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual: Мощный бесщеточный двигатель
Мощный бесщеточный двигатель
Высокая производительность и долгий срок службы аппарата
Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual: iPower
iPower
Повышение производительности и оптимизация времени работы от одного заряда аккумулятора. Интеллектуальная система управления двигателем автоматически адаптирует частоту вращения к условиям скашивания.
Система скашивания 2-в-1
  • Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения.
  • Функция мульчирования: с помощью вилки для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения.
  • Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Оптимальное заполнение травосборника
  • Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
  • Клапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.
Простая регулировка высоты среза
  • Высота среза удобно устанавливается одним движением руки на одну из 6 ступеней от 25 до 70 мм.
Косит до края газона
  • Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
  • Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
  • Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
  • Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
  • Быстросъемные крепежи для легкой блокировки. Регулируемый угол обеспечивает вертикальное рабочее положение.
  • Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
  • Большая скоба выключателя, установленного на поводковой рукоятке, обеспечивает удобное управление аппаратом.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение двигателя (В) 36
Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Рабочая ширина (см) 41
Высота среза травы (см) 25 - 70
Регулировка высоты среза 6x
Емкость контейнера для сбора травы (л) 45
Привод Бесщеточный электродвигатель
Частота вращения (об/мин) 3500
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 2
Время работы от 1 заряда (мин) (м²) макс. 275 (2,5 А·ч) / макс. 550 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 20 (2,5 А·ч) / макс. 40 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 14
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1245 x 440 x 1031

Комплектация

  • Версия: Без аккумуляторов и зарядного устройства в комплектации
  • Комплект для мульчирования
  • Травосборник

Оснащение

  • Нож
  • Направляющая ручка, с регулируемой высотой
  • Интегрированная ручка для переноски
  • Индикатор наполненности травосборника
Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual
Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual

Видео

Области применения
  • Газон
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для LMO 5-18 Dual

