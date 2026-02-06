Газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery оснащена двома 18-вольтними акумуляторами та потужним безщітковим 36-вольтним двигуном, що дозволяє ефективно косити газони площею до 550 кв. м. Завдяки малій вазі та маневреності пристрій легко переміщується нерівною місцевістю та навколо перешкод. Робоча ширина косіння становить 41 см, а висота зрізу регулюється в шести положеннях у діапазоні від 25 до 70 мм. Інтелектуальна система управління двигуном iPower автоматично адаптує швидкість обертання ножа відповідно до густоти та жорсткості трави. Вбудовані гребінки забезпечують якісне захоплення стебел під час обробки країв газону. Косарна система «2 в 1» дозволяє рівномірно розподіляти скошену траву по газону для природного удобрення (функція мульчування) або збирати її в травозбірник місткістю 45 літрів, що забезпечує тривалу роботу без частого спорожнення. Поводкова рукоятка регулюється за висотою для зручності користувача, а складна конструкція дозволяє компактно зберігати пристрій. Для зручного транспортування передбачена велика й міцна ручка для перенесення. Газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery сумісна з акумуляторною платформою Kärcher Battery Power 18 В.