Акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual

Завдяки ширині зрізу 41 см і вдвічі більшій потужності потужний 36-вольтовий двигун акумуляторної газонокосарки LMO 5-18 Dual Battery працює від двох 18-вольтових батарей.

Газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery оснащена двома 18-вольтними акумуляторами та потужним безщітковим 36-вольтним двигуном, що дозволяє ефективно косити газони площею до 550 кв. м. Завдяки малій вазі та маневреності пристрій легко переміщується нерівною місцевістю та навколо перешкод. Робоча ширина косіння становить 41 см, а висота зрізу регулюється в шести положеннях у діапазоні від 25 до 70 мм. Інтелектуальна система управління двигуном iPower автоматично адаптує швидкість обертання ножа відповідно до густоти та жорсткості трави. Вбудовані гребінки забезпечують якісне захоплення стебел під час обробки країв газону. Косарна система «2 в 1» дозволяє рівномірно розподіляти скошену траву по газону для природного удобрення (функція мульчування) або збирати її в травозбірник місткістю 45 літрів, що забезпечує тривалу роботу без частого спорожнення. Поводкова рукоятка регулюється за висотою для зручності користувача, а складна конструкція дозволяє компактно зберігати пристрій. Для зручного транспортування передбачена велика й міцна ручка для перенесення. Газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery сумісна з акумуляторною платформою Kärcher Battery Power 18 В.

Особливості та переваги
Акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual: 18 В + 18 В = 36 В
18 В + 18 В = 36 В
Потужний 36-вольтний двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.
Акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual: Потужний безщітковий двигун
Потужний безщітковий двигун
Висока продуктивність і довший термін служби виробу
Акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual: iPower
iPower
Додаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи. Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.
Система косіння 2-в-1
  • Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння.
  • Функція мульчування: за допомогою насадки для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива.
  • Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.
Ефективне наповнення контейнера для травозбірника
  • Завдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.
  • Кришка контейнера для трави закривається, коли він повністю заповнений і його потрібно спорожнити.
Просте регулювання висоти зрізу
  • Лише одним рухом висоту зрізу можна легко відрегулювати до одного з шести рівнів у діапазоні від 25 до 70 мм.
Косить до краю газону
  • Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Компактний дизайн
  • Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
  • Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
Інтегрована ручка для перенесення
  • Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Ергономічна концепція управління
  • Швидкоз'ємні кріплення для легкого блокування. Можно регулювати кут для зручного вертикального робочого положення.
  • Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
  • Панель керування на всю довжину на направляючій ручці спрощує керування.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга двигуна (В) 36
Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Робоча ширина (см) 41
Висота зрізу трави (см) 25 - 70
Регулювання висоти зрізу
Ємність контейнера для збору трави (л) 45
Привід Безщітковий електродвигун
Частота обертання (об/хв) 3500
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 2
Продуктивність від заряду батареї * (м²) макс. 275 (2,5 А·год) / макс. 550 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 20 (2,5 А·год) / макс. 40 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 14
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1245 x 440 x 1031

Комплектація

  • Версії: Без акумуляторів і зарядного пристрою в комплектації
  • Мульчуючий комплект
  • Травозбірник

Оснащення

  • Лезо
  • Направляюча ручка, з регульованою висотою
  • Інтегрована ручка для перенесення
  • Відображення рівня заповнення
Відео

Області застосування
  • Газон
