Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery Set

С удвоенной мощностью – долговечная аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery Set питается от двигателя на 36 В и двух батарей на 18 В. Аккумуляторы и быстрое зарядное устройство входят в комплект.

Газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery Set оснащена двумя 18-вольтными аккумуляторами и мощным бесщеточным 36-вольтным электродвигателем, что позволяет эффективно обрабатывать газоны площадью до 550 кв. м. Благодаря малому весу и маневренной конструкции устройство легко перемещается по неровной местности и вокруг препятствий. Рабочая ширина кошения составляет 41 см, а высота среза регулируется в шести положениях от 25 до 70 мм. Интеллектуальная система управления двигателем iPower автоматически адаптирует частоту вращения ножа к густоте и жесткости травы. Встроенные гребенки обеспечивают аккуратный захват стеблей вдоль краев газона. Косилочная система «2 в 1» позволяет либо равномерно распределять скошенную траву по газону для естественного удобрения (функция мульчирования), либо собирать ее в травосборник вместимостью 45 литров для длительной работы без необходимости частого опорожнения. Рукоятка газонокосилки регулируется по высоте, обеспечивая комфортное пользование, а благодаря складной конструкции устройство занимает минимум места при хранении. Для удобной транспортировки предусмотрена прочная ручка для переноски. В комплект поставки входят аккумуляторы и быстрозарядное устройство.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery Set: 18 В + 18 В = 36 В
18 В + 18 В = 36 В
Мощный 36-вольтный двигатель с питанием от двух 18-вольтных аккумуляторов.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery Set: Мощный бесщеточный двигатель
Мощный бесщеточный двигатель
Высокая производительность и долгий срок службы аппарата
Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery Set: iPower
iPower
Повышение производительности и оптимизация времени работы от одного заряда аккумулятора. Интеллектуальная система управления двигателем автоматически адаптирует частоту вращения к условиям скашивания.
Система скашивания 2-в-1
  • Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения.
  • Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения.
Оптимальное заполнение травосборника
  • Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
  • Клапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.
Простая регулировка высоты среза
  • Высота среза удобно устанавливается одним движением руки на одну из 6 ступеней от 25 до 70 мм.
Косит до края газона
  • Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
  • Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
  • Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
  • Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
  • Быстросъемные крепежи для легкой блокировки. Регулируемый угол обеспечивает вертикальное рабочее положение.
  • Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
  • Большая скоба выключателя, установленного на поводковой рукоятке, обеспечивает удобное управление аппаратом.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение двигателя (В) 36
Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Рабочая ширина (см) 41
Высота среза травы (мм) 25 - 70
Регулировка высоты среза 6x
Емкость контейнера для сбора травы (л) 45
Привод Бесщеточный электродвигатель
Частота вращения (об/мин) 3500
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 2
Время работы от 1 заряда (мин) (м²) макс. 550 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 40 (5,0 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 94 / 143
Зарядный ток (A) 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 14
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1245 x 440 x 1031

Комплектация

  • Версия: С аккумуляторами и зарядным устройством
  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В/5,0 Ач (2 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 18 В (2 шт.)
  • Комплект для мульчирования
  • Травосборник

Оснащение

  • Нож
  • Направляющая ручка, с регулируемой высотой
  • Интегрированная ручка для переноски
  • Индикатор наполненности травосборника
Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery Set

Видео

Области применения
  • Газон
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для LMO 5-18 Dual Battery Set

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.