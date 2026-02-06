Акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery Set

З подвоєною потужністю – довговічна акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery Set живиться від двигуна на 36 В і двох батарей на 18 В. Акумулятори і швидкий зарядний пристрій входять в комплект.

Газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery Set оснащена двома 18-вольтовими акумуляторами та потужним безщітковим електродвигуном на 36 В, що забезпечує ефективне скошування газонів площею до 550 м². Завдяки малій вазі та маневреній конструкції косарку легко пересувати нерівною місцевістю та навколо перешкод. Ширина скошування становить 41 см, а висоту зрізу можна налаштувати в шести положеннях — від 25 до 70 мм. Інтелектуальна система керування двигуном iPower автоматично адаптує швидкість обертання ножа відповідно до густоти й жорсткості трави. Вбудовані бокові гребінці делікатно піднімають і спрямовують стебла вздовж країв газону. Косильна система «2 в 1» дає змогу обрати між мульчуванням — рівномірним розподілом скошеної трави для природного удобрення — та збором трави у місткий травозбірник об’ємом 45 літрів, що дозволяє працювати тривалий час без частого спорожнення. Рукоятку газонокосарки можна відрегулювати по висоті для зручності користувача, а складна конструкція значно полегшує зберігання. Для зручного транспортування передбачено міцну ручку для перенесення. У комплект постачання входять два акумулятори та швидкий зарядний пристрій.

Особливості та переваги
Акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery Set: 18 В + 18 В = 36 В
18 В + 18 В = 36 В
Потужний 36-вольтний двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.
Акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery Set: Потужний безщітковий двигун
Потужний безщітковий двигун
Висока продуктивність і довший термін служби виробу
Акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery Set: iPower
iPower
Додаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи. Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.
Система косіння 2-в-1
  • Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння.
  • Функція мульчування: за допомогою набору для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива.
Ефективне наповнення контейнера для травозбірника
  • Завдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.
  • Кришка контейнера для трави закривається, коли він повністю заповнений і його потрібно спорожнити.
Просте регулювання висоти зрізу
  • Лише одним рухом висоту зрізу можна легко відрегулювати до одного з шести рівнів у діапазоні від 25 до 70 мм.
Косить до краю газону
  • Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Компактний дизайн
  • Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
  • Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
Інтегрована ручка для перенесення
  • Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Ергономічна концепція управління
  • Швидкоз'ємні кріплення для легкого блокування. Можно регулювати кут для зручного вертикального робочого положення.
  • Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
  • Панель керування на всю довжину на направляючій ручці спрощує керування.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга двигуна (В) 36
Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Робоча ширина (см) 41
Висота зрізу трави (мм) 25 - 70
Регулювання висоти зрізу
Ємність контейнера для збору трави (л) 45
Привід Безщітковий електродвигун
Частота обертання (об/хв) 3500
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Ємність (Ач) 5
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 2
Продуктивність від заряду батареї * (м²) макс. 550 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 40 (5,0 А·год)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв) 94 / 143
Зарядний струм (A) 2,5
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 14
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1245 x 440 x 1031

Комплектація

  • Версії: З акумуляторами та зарядним пристроєм
  • Акумулятор: 18 В / 5,0 Ач Battery Power акумулятор (2 шт.)
  • Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій 18 В Battery Power (2 шт.)
  • Мульчуючий комплект
  • Травозбірник

Оснащення

  • Лезо
  • Направляюча ручка, з регульованою висотою
  • Інтегрована ручка для перенесення
  • Відображення рівня заповнення
Області застосування
  • Газон
