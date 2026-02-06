Газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery Set оснащена двома 18-вольтовими акумуляторами та потужним безщітковим електродвигуном на 36 В, що забезпечує ефективне скошування газонів площею до 550 м². Завдяки малій вазі та маневреній конструкції косарку легко пересувати нерівною місцевістю та навколо перешкод. Ширина скошування становить 41 см, а висоту зрізу можна налаштувати в шести положеннях — від 25 до 70 мм. Інтелектуальна система керування двигуном iPower автоматично адаптує швидкість обертання ножа відповідно до густоти й жорсткості трави. Вбудовані бокові гребінці делікатно піднімають і спрямовують стебла вздовж країв газону. Косильна система «2 в 1» дає змогу обрати між мульчуванням — рівномірним розподілом скошеної трави для природного удобрення — та збором трави у місткий травозбірник об’ємом 45 літрів, що дозволяє працювати тривалий час без частого спорожнення. Рукоятку газонокосарки можна відрегулювати по висоті для зручності користувача, а складна конструкція значно полегшує зберігання. Для зручного транспортування передбачено міцну ручку для перенесення. У комплект постачання входять два акумулятори та швидкий зарядний пристрій.