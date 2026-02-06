Акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery Set
З подвоєною потужністю – довговічна акумуляторна газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery Set живиться від двигуна на 36 В і двох батарей на 18 В. Акумулятори і швидкий зарядний пристрій входять в комплект.
Газонокосарка LMO 5-18 Dual Battery Set оснащена двома 18-вольтовими акумуляторами та потужним безщітковим електродвигуном на 36 В, що забезпечує ефективне скошування газонів площею до 550 м². Завдяки малій вазі та маневреній конструкції косарку легко пересувати нерівною місцевістю та навколо перешкод. Ширина скошування становить 41 см, а висоту зрізу можна налаштувати в шести положеннях — від 25 до 70 мм. Інтелектуальна система керування двигуном iPower автоматично адаптує швидкість обертання ножа відповідно до густоти й жорсткості трави. Вбудовані бокові гребінці делікатно піднімають і спрямовують стебла вздовж країв газону. Косильна система «2 в 1» дає змогу обрати між мульчуванням — рівномірним розподілом скошеної трави для природного удобрення — та збором трави у місткий травозбірник об’ємом 45 літрів, що дозволяє працювати тривалий час без частого спорожнення. Рукоятку газонокосарки можна відрегулювати по висоті для зручності користувача, а складна конструкція значно полегшує зберігання. Для зручного транспортування передбачено міцну ручку для перенесення. У комплект постачання входять два акумулятори та швидкий зарядний пристрій.
Особливості та переваги
18 В + 18 В = 36 ВПотужний 36-вольтний двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.
Потужний безщітковий двигунВисока продуктивність і довший термін служби виробу
iPowerДодаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи. Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.
Система косіння 2-в-1
- Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння.
- Функція мульчування: за допомогою набору для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива.
Ефективне наповнення контейнера для травозбірника
- Завдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.
- Кришка контейнера для трави закривається, коли він повністю заповнений і його потрібно спорожнити.
Просте регулювання висоти зрізу
- Лише одним рухом висоту зрізу можна легко відрегулювати до одного з шести рівнів у діапазоні від 25 до 70 мм.
Косить до краю газону
- Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Компактний дизайн
- Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
- Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
Інтегрована ручка для перенесення
- Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Ергономічна концепція управління
- Швидкоз'ємні кріплення для легкого блокування. Можно регулювати кут для зручного вертикального робочого положення.
- Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
- Панель керування на всю довжину на направляючій ручці спрощує керування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга двигуна (В)
|36
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Робоча ширина (см)
|41
|Висота зрізу трави (мм)
|25 - 70
|Регулювання висоти зрізу
|6х
|Ємність контейнера для збору трави (л)
|45
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Частота обертання (об/хв)
|3500
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|5
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|2
|Продуктивність від заряду батареї * (м²)
|макс. 550 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 40 (5,0 А·год)
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|94 / 143
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|14
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1245 x 440 x 1031
Комплектація
- Версії: З акумуляторами та зарядним пристроєм
- Акумулятор: 18 В / 5,0 Ач Battery Power акумулятор (2 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій 18 В Battery Power (2 шт.)
- Мульчуючий комплект
- Травозбірник
Оснащення
- Лезо
- Направляюча ручка, з регульованою висотою
- Інтегрована ручка для перенесення
- Відображення рівня заповнення
Області застосування
- Газон
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.