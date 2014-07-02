Аппарат для чистки ковров BRC 30/15 C
Компактный аппарат BRC 30/15 C для быстрого и экономичного очистки текстильных поверхностей. Быстрая, эффективная и глубокая очистка ковров в один проход. Экономически целесообразен на площадях между 200 и 800 м².
BRC 30/15 C гарантирует простую и эффективную глубокую чистку ковров в один проход. Устройство разработано таким образом, чтобы быть исключительно простым в использовании, обеспечивая при этом превосходные результаты глубокой очистки, используя метод спрей-экстракции с двигающейся щеткой и высокую мощность всасывания. BRC 30/15C глубоко очищает ковры за один проход и позволяет им высохнуть очень быстро
Особенности и преимущества
Высокая эффективность уборки
- Роликовая щетка для глубокой очистки
- Плавающая роликовая щетка для равномерного удаления грязи
- Ваши ковры будут иметь новый вид
Компактные размеры
- Идеален для очистки территории площадью от 200 кв.м до 800 кв.м
- Удобное хранение
- Удобство транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCapsol) (м²/ч)
|150
|Расход воздуха (л/с)
|46
|Разрежение (мбар/кПа)
|300 / 30
|Давление разбрызгив. (общая чистка) (бар)
|3,5
|Расход моющего раствора (общая чистка) (л/мин)
|1
|Ширина всасывающей балки (мм)
|315
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|15 / 17
|Мощность турбины (Вт)
|1130
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|76
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|36
|Вес (с упаковкой) (кг)
|35,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|920 x 360 x 750
Комплектация
- Число щеток: 1 шт.
Оснащение
- Рабочее направление движения: назад
Видео