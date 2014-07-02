Апарат для чищення килимів BRC 30/15 C

Компактний апарат BRC 30/15 C для швидкого та економічного очищення текстильних поверхонь. Ідеально підходить для видалення плям та підтримуючого прибирання килимів. Апарат розрахований на очищення площі в 200 – 800 м2

BRC 30/15 C ідеально очищає килимові покриття на всю довжину волокон. Для невеликих за площею поверхонь. Плаваюча головка забезпечує відмінний результат очищення. Ідеальний для підтримуючого прибирання килимів та видалення плям.

Особливості та переваги
Висока ефективність прибирання
  • Роликова щітка для глибокого очищення
  • Плаваюча роликова щітка для рівномірного видалення бруду
  • Ваші килими матимують новий вигляд
Компактні розміри
  • Ідеальний для очищення території площею від 200 м.кв до 800 м.кв
  • Зручне зберігання
  • Зручність транспортування.
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність за площею (глибоке очищення / "iCapsol" підтримуюче прибирання) (м²/год) 150
Витрата повітря (л/с) 46
Розрідження (мбар/кПа) 300 / 30
Тиск розпилювання, глибоке очищення (бар) 3,5
Кількість розпилюваного матеріалу, глибоке очищення (л/хв) 1
Ширина всмоктуючої балки (мм) 315
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 15 / 17
Потужність турбіни (Вт) 1130
Потужність двигуна приводу щітки (Вт) 76
Маса (без приладдя) (кг) 36
Вага (з упаковкою) (кг) 35,5
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 920 x 360 x 750

Комплектація

  • Кількість роликів: 1 шт.

Відео

Аксесуари
Чистячий засіб
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.