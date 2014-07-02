Апарат для чищення килимів BRC 30/15 C
Компактний апарат BRC 30/15 C для швидкого та економічного очищення текстильних поверхонь. Ідеально підходить для видалення плям та підтримуючого прибирання килимів. Апарат розрахований на очищення площі в 200 – 800 м2
BRC 30/15 C ідеально очищає килимові покриття на всю довжину волокон. Для невеликих за площею поверхонь. Плаваюча головка забезпечує відмінний результат очищення. Ідеальний для підтримуючого прибирання килимів та видалення плям.
Особливості та переваги
Висока ефективність прибирання
- Роликова щітка для глибокого очищення
- Плаваюча роликова щітка для рівномірного видалення бруду
- Ваші килими матимують новий вигляд
Компактні розміри
- Ідеальний для очищення території площею від 200 м.кв до 800 м.кв
- Зручне зберігання
- Зручність транспортування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність за площею (глибоке очищення / "iCapsol" підтримуюче прибирання) (м²/год)
|150
|Витрата повітря (л/с)
|46
|Розрідження (мбар/кПа)
|300 / 30
|Тиск розпилювання, глибоке очищення (бар)
|3,5
|Кількість розпилюваного матеріалу, глибоке очищення (л/хв)
|1
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|315
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|15 / 17
|Потужність турбіни (Вт)
|1130
|Потужність двигуна приводу щітки (Вт)
|76
|Маса (без приладдя) (кг)
|36
|Вага (з упаковкою) (кг)
|35,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|920 x 360 x 750
Комплектація
- Кількість роликів: 1 шт.
