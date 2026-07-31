Профессиональный моющий пылесос Puzzi 10/1 Edition
Моющий пылесос Puzzi 10/1 с насадками для пола и мягкой мебели, предназначенный для чистки ковров и обивки по методу экстракции, идеален для очистки малых площадей. Оснащен крюком для кабеля и держателем для рукоятки с удлинительной трубкой.
Моющий пылесос Kärcher Puzzi 10/1, укомплектованный насадкой для пола и насадкой для мягкой мебели, прекрасно подходит для эффективной гигиенической уборки в помещениях малой и средней площади. Этот моющий пылесос с давлением разбрызгивания 1 бар бережно и тщательно очищает текстильные поверхности, в частности ковры и обивку мягкой мебели. Узкая насадка для пола с шарниром обеспечивает эффективную уборку даже в тесных и заставленных мебелью помещениях. Аппарат снабжен крюком для подвешивания кабеля и фиксатором для закрепления рукоятки и удлинительной трубки на корпусе.
Особенности и преимущества
Отличное качество очистки
- Эффективная глубокая очистка текстильных поверхностей.
- Быстрое высыхание и восстановление использования очищенных объектов, благодаря эффективному сбору влаги.
- Эффективная очистка с видимым результатом.
Обширный комплект принадлежностей для очистки ковров
- Эластичная уплотнительная полоска для оптимального сбора влаги и эффективного высушивания поверхности.
- Насадка для пола шириной 240 мм с интегрированной удлинительной трубкой с подводом воды.
- Эргономичная рукоятка специально разработана для более удобного удержания насадки в руке во время работы.
Практичная насадка для мягкой мебели
- Легкая и тщательная очистка обивки мягкой мебели и прочих текстильных поверхностей.
- Идеально подходит для чистки салона автомобиля.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
- Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
- Простой и удобный слив грязной воды.
Простое управление благодаря двум большим кнопкам.
- Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
- Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
- Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Большие задние колеса и передние ролики, которые поворачиваются на 360°.
- Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
- Высокая маневренность и удобство эксплуатации в процессе уборки.
Держатель для сетевого кабеля
- Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
- Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
- Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Держатели насадок для пола и мягкой мебели
- Благодаря конструкции с клипсой, насадка для обивки всегда под рукой.
- Выемка в ручке для переноски предназначена для хранения удлинительной трубки с насадкой для пола.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|20 - 25
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Расход моющего раствора (л/мин)
|1
|Давление распыления (бар)
|1
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|10 / 9
|Мощность турбины (Вт)
|1250
|Мощность насоса (Вт)
|40
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|10,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|709 x 322 x 438
Комплектация
- Насадка для мягкой мебели
- Моющее средство: Таблетки RM 760, 48 шт.
- Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
- Держатель для сетевого кабеля
- Насадка для пола: 240 мм
- Щелевая насадка
- Пистолет с функцией распыления и всасывания.
- Дуговая ручка для распылительной/всасывающей трубки.
- Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
- Распылительная/всасывающая трубка.: 1 шт.
Оснащение
- Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
- Держатель насадки для пола
- Форсунка: Насадка для мягкой мебели, синий
Видео
Области применения
- Для интенсивной глубокой очистки обивки мягкой мебели
- Для промежуточной очистки ковровых напольных покрытий и выведения с них пятен
- Для очистки всех текстильных поверхностей, включая салоны автомобилей
- Для интенсивной глубокой очистки обивки автомобильных сидений
- Для тщательной очистки ковров малой площади
- Для очистки мягкой мебели и других текстильных поверхностей
- Для глубокой очистки ковров и других текстильных напольных покрытий
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для Puzzi 10/1 Edition
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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