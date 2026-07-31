Миючий пилосос Kärcher Puzzi 10/1, що укомплектований насадкою для підлоги і насадкою для м'яких меблів, прекрасно підходить для ефективного гігієнічного прибирання в приміщеннях малої і середньої площі. Цей миючий пилосос з тиском розбризкування 1 бар дбайливо і ретельно очищає текстильні поверхні, зокрема килими і оббивку м'яких меблів. Вузька насадка для підлоги з шарніром забезпечує ефективне прибирання навіть в тісних і заставлених меблями приміщеннях. Апарат забезпечений гаком для підвішування кабелю і фіксатором для закріплення рукоятки і подовжувальної трубки на корпусі.