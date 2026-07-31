Професійний миючий пилосос Puzzi 10/1 Edition
Миючий пилосос Puzzi 10/1 в новому привабливому дизайні, оснащений практичними утримувачами для приладдя та кабелю, є ідеальним рішенням для чищення текстильних поверхонь будь-яких видів.
Миючий пилосос Kärcher Puzzi 10/1, що укомплектований насадкою для підлоги і насадкою для м'яких меблів, прекрасно підходить для ефективного гігієнічного прибирання в приміщеннях малої і середньої площі. Цей миючий пилосос з тиском розбризкування 1 бар дбайливо і ретельно очищає текстильні поверхні, зокрема килими і оббивку м'яких меблів. Вузька насадка для підлоги з шарніром забезпечує ефективне прибирання навіть в тісних і заставлених меблями приміщеннях. Апарат забезпечений гаком для підвішування кабелю і фіксатором для закріплення рукоятки і подовжувальної трубки на корпусі.
Особливості та переваги
Відмінна ефективність прибирання.
- Ефективне глибоке очищення текстильних поверхонь.
- Швидке висихання та відновлення використання очищених об'єктів, завдяки ефективному збору вологи.
- Ефективне очищення з видимим результатом.
Обширний комплект приладдя для очищення килимів
- Еластична ущільнююча смужка для оптимального збору вологи та ефективного висушування поверхні.
- Насадка для підлоги шириною 240 мм з інтегрованою подовжуючою трубкою з підведенням води.
- Ергономічна рукоятка спеціально розроблена для зручнішого утримання насадки в руці під час роботи.
Практична насадка для м'яких меблів
- Легке та ретельне очищення оббивки м'яких меблів та інших текстильних поверхонь.
Зйомний бак «2 в 1» з детально продуманою конструкцією
- Швидке та просте наповнення бака чистою водою
- Простий та зручний злив брудної води.
Просте керування завдяки двом великим кнопкам
- Немає необхідності нахилятися: увімкнення та вимкнення апарата завдяки ножному перемикачу.
- Одностадійний метод швидкого прибирання: розпилення та всмоктування в одному робочому процесі.
- Двостадійний метод: обробка волокон миючим розчином, витримування часу дії з подальшим збором вологи.
Великі задні колеса і передні ролики, які повертаються на 360°
- Легке маневрування, навіть на нерівних поверхнях.
- Висока маневреність та зручність експлуатації в процесі прибирання.
Тримач для кабелю живлення
- Для надійного та безпечного зберігання мережевого кабелю.
- Практичне рішення та захист кабелю від пошкоджень.
- Легке та зручне транспортування та зберігання
Тримачі насадок для підлоги та м'яких меблів
- Завдяки конструкції з кліпсою, насадка для оббивки завжди під рукою
- Виїмка в ручці для перенесення призначена для зберігання подовжуючої трубки з насадкою для підлоги.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|20 - 25
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Витрата миючого розчину (л/хв)
|1
|Тиск розпилення (бар)
|1
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|10 / 9
|Потужність турбіни (Вт)
|1250
|Потужність насосу (Вт)
|40
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|10,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|16
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|709 x 322 x 438
Комплектація
- Насадка для м'яких меблів
- Миючий засіб: Таблетки RM 760, 48 шт.
- Шланг для розпилення/всмоктування: 2.5 м
- Тримач для кабелю живлення
- Насадка для підлоги: 240 мм
- Щілинна насадка
- Пістолет з функцією розпилення і всмоктування.
- Дугова ручка для розпилювальної/всмоктувальної трубки.
- Знімний контейнер 2-в-1 для чистої та брудної води.
- Розпилювальна/всмоктувальна трубка: 1 шт.
Оснащення
- Тримач насадки для м'яких меблів / щілинної насадки
- Тримач насадки для підлоги
- Форсунка: Насадка для м'яких меблів, синій
Відео
Області застосування
- Для інтенсивного глибокого очищення оббивки та м’яких меблів
- Для проміжного очищення килимових підлогових покриттів та виведення з них плям
- Для очищення всіх текстильних поверхонь, включно з салонами автомобілів
- Для інтенсивного глибокого очищення оббивки автомобільних сидінь
- Для ретельного очищення килимів малої площі
- Для очищення м'яких меблів та інших текстильних поверхонь
- Для глибокого очищення килимів та інших текстильних підлогових покриттів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для Puzzi 10/1 Edition
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.