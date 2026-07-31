Професійний миючий пилосос Puzzi 10/1 Edition

Миючий пилосос Puzzi 10/1 в новому привабливому дизайні, оснащений практичними утримувачами для приладдя та кабелю, є ідеальним рішенням для чищення текстильних поверхонь будь-яких видів.

Миючий пилосос Kärcher Puzzi 10/1, що укомплектований насадкою для підлоги і насадкою для м'яких меблів, прекрасно підходить для ефективного гігієнічного прибирання в приміщеннях малої і середньої площі. Цей миючий пилосос з тиском розбризкування 1 бар дбайливо і ретельно очищає текстильні поверхні, зокрема килими і оббивку м'яких меблів. Вузька насадка для підлоги з шарніром забезпечує ефективне прибирання навіть в тісних і заставлених меблями приміщеннях. Апарат забезпечений гаком для підвішування кабелю і фіксатором для закріплення рукоятки і подовжувальної трубки на корпусі.

Особливості та переваги
Відмінна ефективність прибирання.
  • Ефективне глибоке очищення текстильних поверхонь.
  • Швидке висихання та відновлення використання очищених об'єктів, завдяки ефективному збору вологи.
  • Ефективне очищення з видимим результатом.
Обширний комплект приладдя для очищення килимів
  • Еластична ущільнююча смужка для оптимального збору вологи та ефективного висушування поверхні.
  • Насадка для підлоги шириною 240 мм з інтегрованою подовжуючою трубкою з підведенням води.
  • Ергономічна рукоятка спеціально розроблена для зручнішого утримання насадки в руці під час роботи.
Практична насадка для м'яких меблів
  • Легке та ретельне очищення оббивки м'яких меблів та інших текстильних поверхонь.
Зйомний бак «2 в 1» з детально продуманою конструкцією
  • Швидке та просте наповнення бака чистою водою
  • Простий та зручний злив брудної води.
Просте керування завдяки двом великим кнопкам
  • Немає необхідності нахилятися: увімкнення та вимкнення апарата завдяки ножному перемикачу.
  • Одностадійний метод швидкого прибирання: розпилення та всмоктування в одному робочому процесі.
  • Двостадійний метод: обробка волокон миючим розчином, витримування часу дії з подальшим збором вологи.
Великі задні колеса і передні ролики, які повертаються на 360°
  • Легке маневрування, навіть на нерівних поверхнях.
  • Висока маневреність та зручність експлуатації в процесі прибирання.
Тримач для кабелю живлення
  • Для надійного та безпечного зберігання мережевого кабелю.
  • Практичне рішення та захист кабелю від пошкоджень.
  • Легке та зручне транспортування та зберігання
Тримачі насадок для підлоги та м'яких меблів
  • Завдяки конструкції з кліпсою, насадка для оббивки завжди під рукою
  • Виїмка в ручці для перенесення призначена для зберігання подовжуючої трубки з насадкою для підлоги.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. продуктивність за площею (м²/год) 20 - 25
Витрата повітря (л/с) 74
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Витрата миючого розчину (л/хв) 1
Тиск розпилення (бар) 1
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 10 / 9
Потужність турбіни (Вт) 1250
Потужність насосу (Вт) 40
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Довжина кабелю. (м) 7,5
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 10,5
Вага (з упаковкою) (кг) 16
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 709 x 322 x 438

Комплектація

  • Насадка для м'яких меблів
  • Миючий засіб: Таблетки RM 760, 48 шт.
  • Шланг для розпилення/всмоктування: 2.5 м
  • Тримач для кабелю живлення
  • Насадка для підлоги: 240 мм
  • Щілинна насадка
  • Пістолет з функцією розпилення і всмоктування.
  • Дугова ручка для розпилювальної/всмоктувальної трубки.
  • Знімний контейнер 2-в-1 для чистої та брудної води.
  • Розпилювальна/всмоктувальна трубка: 1 шт.

Оснащення

  • Тримач насадки для м'яких меблів / щілинної насадки
  • Тримач насадки для підлоги
  • Форсунка: Насадка для м'яких меблів, синій
Професійний миючий пилосос Puzzi 10/1 Edition

Відео

Області застосування
  • Для інтенсивного глибокого очищення оббивки та м’яких меблів
  • Для проміжного очищення килимових підлогових покриттів та виведення з них плям
  • Для очищення всіх текстильних поверхонь, включно з салонами автомобілів
  • Для інтенсивного глибокого очищення оббивки автомобільних сидінь
  • Для ретельного очищення килимів малої площі
  • Для очищення м'яких меблів та інших текстильних поверхонь
  • Для глибокого очищення килимів та інших текстильних підлогових покриттів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для Puzzi 10/1 Edition

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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