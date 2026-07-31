Профессиональный моющий пылесос Puzzi 30/4 E
Моющий пылесос Puzzi 30/4 E с подогревом чистой воды является самым тихим моющим пылесосом в своем классе (лишь 66 дБ(А)). Пылесос Puzzi 30/4 E- экономичное решение для очистки ковровых покрытий большой площади. Вертикальная конструкция обеспечивает удобство в обращении и экономию места при хранении и транспортировке.
Puzzi 30/4 E является самым тихим моющим пылесосом в своем классе (лишь 66 дБ(А)). Вертикальная конструкция обеспечивает удобство в обращении и экономию места при хранении и транспортировке. Аппарат оснащен широкой (350 мм) насадкой для пола с эластичной уплотнительной полосой и отличается очень высоким расходом воздуха, позволяющим на 30 % ускорить высыхание ковров (в сравнении с моделями конкурентов). С подогревом чистой воды для еще более качественной уборки.
Особенности и преимущества
Очень низкий уровень шумаЛишь 66 дБ(А)
Большой объем бакаОчистка больших площадей
Подключение для PW 30Отличный результат чистки, плюс механическое воздействие
Съемный бак для отработанного раствора
- Съемный контейнер для слива воды
Большие транспортировочные колеса
Большой объем бака
Высокая сила всасывания
Высокая эффективность уборки
Ручка регулируется по высоте
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|60 - 75
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Расход моющего раствора (л/мин)
|3
|Давление распыления (бар)
|4
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|30 / 15
|Мощность турбины (Вт)
|1200
|Мощность насоса (Вт)
|70
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Длина кабеля (м)
|15
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|28
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 460 x 930
Комплектация
- Штепсельная розетка для моющей щетки: PW 30/1
- Шланг для распыления/всасывания: 4 м
- Пистолет с функцией распыления и всасывания.
Оснащение
- Форсунка: Насадка для пола, Желтый
Видео
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для Puzzi 30/4 E
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