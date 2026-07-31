Puzzi 30/4 E является самым тихим моющим пылесосом в своем классе (лишь 66 дБ(А)). Вертикальная конструкция обеспечивает удобство в обращении и экономию места при хранении и транспортировке. Аппарат оснащен широкой (350 мм) насадкой для пола с эластичной уплотнительной полосой и отличается очень высоким расходом воздуха, позволяющим на 30 % ускорить высыхание ковров (в сравнении с моделями конкурентов). С подогревом чистой воды для еще более качественной уборки.