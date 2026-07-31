Профессиональный моющий пылесос Puzzi 30/4 E

Моющий пылесос Puzzi 30/4 E с подогревом чистой воды является самым тихим моющим пылесосом в своем классе (лишь 66 дБ(А)). Пылесос Puzzi 30/4 E- экономичное решение для очистки ковровых покрытий большой площади. Вертикальная конструкция обеспечивает удобство в обращении и экономию места при хранении и транспортировке.

Puzzi 30/4 E является самым тихим моющим пылесосом в своем классе (лишь 66 дБ(А)). Вертикальная конструкция обеспечивает удобство в обращении и экономию места при хранении и транспортировке. Аппарат оснащен широкой (350 мм) насадкой для пола с эластичной уплотнительной полосой и отличается очень высоким расходом воздуха, позволяющим на 30 % ускорить высыхание ковров (в сравнении с моделями конкурентов). С подогревом чистой воды для еще более качественной уборки.

Особенности и преимущества
Профессиональный моющий пылесос Puzzi 30/4 E: Очень низкий уровень шума
Очень низкий уровень шума
Лишь 66 дБ(А)
Профессиональный моющий пылесос Puzzi 30/4 E: Большой объем бака
Большой объем бака
Очистка больших площадей
Профессиональный моющий пылесос Puzzi 30/4 E: Подключение для PW 30
Подключение для PW 30
Отличный результат чистки, плюс механическое воздействие
Съемный бак для отработанного раствора
  • Съемный контейнер для слива воды
Большие транспортировочные колеса
Большой объем бака
Высокая сила всасывания
Высокая эффективность уборки
Ручка регулируется по высоте
Спецификации

Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м²/ч) 60 - 75
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Расход моющего раствора (л/мин) 3
Давление распыления (бар) 4
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 30 / 15
Мощность турбины (Вт) 1200
Мощность насоса (Вт) 70
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Длина кабеля (м) 15
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 28
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 580 x 460 x 930

Комплектация

  • Штепсельная розетка для моющей щетки: PW 30/1
  • Шланг для распыления/всасывания: 4 м
  • Пистолет с функцией распыления и всасывания.

Оснащение

  • Форсунка: Насадка для пола, Желтый
Профессиональный моющий пылесос Puzzi 30/4 E

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для Puzzi 30/4 E

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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