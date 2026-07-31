Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4 E
Миючий пилосос Puzzi 30/4 E з підігрівом чистої води є самим тихим миючим пилососом в своєму класі (лише 66 дБ (А)). Пилосос Puzzi 30/4 E- економічне рішення для очищення килимових покриттів великої площі. Вертикальна конструкція забезпечує зручність в обігу і економію місця при зберіганні і транспортуванні.
Puzzi 30/4 є самим тихим миючим пилососом в своєму класі (лише 66 дБ (А)). Вертикальна конструкція забезпечує зручність в роботі та економію місця при зберіганні і транспортуванні. Апарат оснащений широкою (350 мм) насадкою для підлоги з еластичною ущільнюваною смугою і відрізняється дуже високою витратою повітря, що дозволяє на 30% прискорити висихання килимів (в порівнянні з моделями конкурентів). З підігрівом чистої води для ще більш якісного прибирання.
Особливості та переваги
Дуже низький рівень шумаЛише 66 дБ (А)
Великий об'єм бакаОчищення великих площ
Підключення для PW 30Відмінний результат чистки, плюс механічна дія
З'ємний бак для відпрацьованого розчину
- З'ємний контейнер для утилізації води
Великі транспортувальні колеса
Великий об'єм бака
Висока сила всмоктування
Висока ефективність прибирання
Ручка регулюється по висоті
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|60 - 75
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Витрата миючого розчину (л/хв)
|3
|Тиск розпилення (бар)
|4
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|30 / 15
|Потужність турбіни (Вт)
|1200
|Потужність насосу (Вт)
|70
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Довжина кабелю. (м)
|15
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|28
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 460 x 930
Комплектація
- Штепсельна розетка для миючої щітки: PW 30/1
- Шланг для розпилення/всмоктування: 4 м
- Пістолет з функцією розпилення і всмоктування.
Оснащення
- Форсунка: Насадка для підлоги, жовтий
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