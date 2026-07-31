Puzzi 30/4 є самим тихим миючим пилососом в своєму класі (лише 66 дБ (А)). Вертикальна конструкція забезпечує зручність в роботі та економію місця при зберіганні і транспортуванні. Апарат оснащений широкою (350 мм) насадкою для підлоги з еластичною ущільнюваною смугою і відрізняється дуже високою витратою повітря, що дозволяє на 30% прискорити висихання килимів (в порівнянні з моделями конкурентів). З підігрівом чистої води для ще більш якісного прибирання.