Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4 E

Миючий пилосос Puzzi 30/4 E з підігрівом чистої води є самим тихим миючим пилососом в своєму класі (лише 66 дБ (А)). Пилосос Puzzi 30/4 E- економічне рішення для очищення килимових покриттів великої площі. Вертикальна конструкція забезпечує зручність в обігу і економію місця при зберіганні і транспортуванні.

Puzzi 30/4 є самим тихим миючим пилососом в своєму класі (лише 66 дБ (А)). Вертикальна конструкція забезпечує зручність в роботі та економію місця при зберіганні і транспортуванні. Апарат оснащений широкою (350 мм) насадкою для підлоги з еластичною ущільнюваною смугою і відрізняється дуже високою витратою повітря, що дозволяє на 30% прискорити висихання килимів (в порівнянні з моделями конкурентів). З підігрівом чистої води для ще більш якісного прибирання.

Особливості та переваги
Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4 E: Дуже низький рівень шума
Дуже низький рівень шума
Лише 66 дБ (А)
Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4 E: Великий об'єм бака
Великий об'єм бака
Очищення великих площ
Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4 E: Підключення для PW 30
Підключення для PW 30
Відмінний результат чистки, плюс механічна дія
З'ємний бак для відпрацьованого розчину
  • З'ємний контейнер для утилізації води
Великі транспортувальні колеса
Великий об'єм бака
Висока сила всмоктування
Висока ефективність прибирання
Ручка регулюється по висоті
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. продуктивність за площею (м²/год) 60 - 75
Витрата повітря (л/с) 74
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Витрата миючого розчину (л/хв) 3
Тиск розпилення (бар) 4
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 30 / 15
Потужність турбіни (Вт) 1200
Потужність насосу (Вт) 70
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Довжина кабелю. (м) 15
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 28
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 580 x 460 x 930

Комплектація

  • Штепсельна розетка для миючої щітки: PW 30/1
  • Шланг для розпилення/всмоктування: 4 м
  • Пістолет з функцією розпилення і всмоктування.

Оснащення

  • Форсунка: Насадка для підлоги, жовтий
Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4 E

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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