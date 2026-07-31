Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1
Мощное и эффективное решение для очистки мягкой мебели и удаления пятен с текстильных поверхностей: моющий пылесос Puzzi 8/1 с удобной короткой насадкой для мягкой мебели.
Надежный и долговечный моющий пылесос Puzzi 8/1, предназначенный для очистки мягкой мебели и удаления пятен с текстильных поверхностей, впечатляет превосходными результатами очистки и высокой экономичностью. Компактный аппарат распыляет раствор моющего средства, глубоко проникающий в структуру текстильного покрытия, после чего собирает его вместе с отделенной от волокон грязью. Высокая сила всасывания обеспечивает эффективное высыхание текстильных поверхностей, что позволяет быстро ввести их обратно в эксплуатацию. Благодаря этому аппарат прекрасно подходит для профессиональной уборки в гостиницах и ресторанах, а также для очистки салонов автомобилей. При этом, короткая насадка для мягкой мебели, которая входит в стандартную комплектацию, облегчает уборку в тесных пространственных условиях. Благодаря малому весу и эргономичной ручке для переноски моющий пылесос очень удобен в транспортировке. Удобству управления способствуют большие кнопки, нажимать на которые можно как рукой, так и ногой. Для лучшего контроля сбора загрязненного раствора крышка аппарата и всасывающая насадка изготовлены из прозрачного материала.
Особенности и преимущества
Отличное качество очисткиЭффективная глубокая очистка текстильных поверхностей. Быстрое высыхание и восстановление использования очищенных объектов, благодаря эффективному сбору влаги. Эффективная очистка с видимым результатом.
Эргономичная короткая насадка для мягкой мебелиУправлять аппаратом можно одной рукой. Практичная форма рукоятки обеспечивает удобное удержание рукой в разных положениях. Красное сопло обеспечивает экономный расход воды.
Малый вес и прочная компактная конструкцияВозможность легкой переноски одной рукой по лестнице Разработан для длительного использования без усталости для пользователя. Долгий срок службы пылесоса гарантирует высокую рентабельность его эксплуатации.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
- Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
- Простой и удобный слив грязной воды.
- Понятная графическая инструкция на баке аппарата для обеспечения максимальной простоты эксплуатации.
Простое управление благодаря двум большим кнопкам.
- Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
- Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
- Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Большие задние колеса и передние ролики, которые поворачиваются на 360°.
- Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
- Высокая маневренность и удобство эксплуатации в процессе уборки.
Откидной крюк для кабеля
- Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
- Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
- Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Большая открытая горловина для наполнения чистой водой.
- Быстрое и удобное наполнение бака чистой водой.
- Есть индикатор максимального уровня заливаемой воды.
- Никакого разлива воды при перемещении аппарата.
Держатель насадки для мягкой мебели
- Благодаря конструкции с клипсой, насадка для обивки всегда под рукой.
- Надежное хранение во время транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|12 - 18
|Расход воздуха (л/с)
|71
|Разрежение (мбар/кПа)
|270 / 27
|Расход моющего раствора (л/мин)
|1
|Давление распыления (бар)
|1
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|8 / 7
|Мощность турбины (Вт)
|1200
|Мощность насоса (Вт)
|40
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|71
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|8,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,398
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|524 x 332 x 442
Комплектация
- Короткая ручная насадка для мебели
- Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
- Держатель для сетевого кабеля
- Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
Оснащение
- Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
- Держатель насадки для пола
- Форсунка: Насадка для мягкой мебели, оранжевая
Видео
Области применения
- Для интенсивной глубокой очистки обивки мягкой мебели
- Для устранения пятен с текстильных поверхностей
- Для очистки всех текстильных поверхностей, включая салоны автомобилей
- Для интенсивной глубокой очистки обивки автомобильных сидений
- Для очистки обивки в зонах с повышенными гигиеническими требованиями
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для Puzzi 8/1
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