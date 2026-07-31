Надійний та довговічний миючий пилосос Puzzi 8/1, призначений для очищення м'яких меблів та видалення плям з текстильних поверхонь, вражає чудовими результатами очищення та високою економічністю. Компактний апарат розпилює розчин миючого засобу, який глибоко проникає в структуру текстильного покриття, після чого збирає його разом з відокремленим від волокон брудом. Висока сила всмоктування забезпечує ефективне висихання текстильних поверхонь, що дозволяє швидко їх знову використовувати. Завдяки цьому апарат ідеально підходить для професійного прибирання в готелях та ресторанах, а також для очищення салонів автомобілів. При цьому, коротка насадка для м'яких меблів, яка входить до стандартної комплектації, полегшує прибирання в обмежених та тісних просторових умовах. Завдяки малій вазі та ергономічній ручці для перенесення миючий пилосос дуже зручний у транспортуванні. Додатковий комфорт експлуатації апарату забезпечують великі кнопки, які можна натискати як рукою, так і ногою. Для кращого контролю збору забрудненого розчину кришка апарату та всмоктуюча насадка виготовлені з прозорого матеріалу.