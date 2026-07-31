Професійний миючий пилосос Puzzi 8/1
Потужне та ефективне рішення для очищення м'яких меблів та видалення плям з текстильних поверхонь: миючий пилосос Puzzi 8/1 зі зручною короткою насадкою для м'яких меблів.
Надійний та довговічний миючий пилосос Puzzi 8/1, призначений для очищення м'яких меблів та видалення плям з текстильних поверхонь, вражає чудовими результатами очищення та високою економічністю. Компактний апарат розпилює розчин миючого засобу, який глибоко проникає в структуру текстильного покриття, після чого збирає його разом з відокремленим від волокон брудом. Висока сила всмоктування забезпечує ефективне висихання текстильних поверхонь, що дозволяє швидко їх знову використовувати. Завдяки цьому апарат ідеально підходить для професійного прибирання в готелях та ресторанах, а також для очищення салонів автомобілів. При цьому, коротка насадка для м'яких меблів, яка входить до стандартної комплектації, полегшує прибирання в обмежених та тісних просторових умовах. Завдяки малій вазі та ергономічній ручці для перенесення миючий пилосос дуже зручний у транспортуванні. Додатковий комфорт експлуатації апарату забезпечують великі кнопки, які можна натискати як рукою, так і ногою. Для кращого контролю збору забрудненого розчину кришка апарату та всмоктуюча насадка виготовлені з прозорого матеріалу.
Особливості та переваги
Відмінна ефективність прибирання.Ефективне глибоке очищення текстильних поверхонь. Швидке висихання та відновлення використання очищених об'єктів, завдяки ефективному збору вологи. Ефективне очищення з видимим результатом.
Ергономічна коротка насадка для м'яких меблівУправляти апаратом можна однією рукою. Практична форма рукоятки забезпечує зручне утримання рукою у різних положеннях. Червоне сопло забезпечує економну витрату води.
Мала вага та міцна компактна конструкціяЛегке транспортування, зокрема однією рукою, через пороги та сходи. Розроблено для тривалого використання без втоми Тривалий термін служби пилососу гарантує високу рентабельність його експлуатації.
Зйомний бак «2 в 1» з детально продуманою конструкцією
- Швидке та просте наповнення бака чистою водою
- Простий та зручний злив брудної води.
- Зрозуміла графічна інструкція на баку для забезпечення максимальної простоти експлуатації.
Просте керування завдяки двом великим кнопкам
- Немає необхідності нахилятися: увімкнення та вимкнення апарата завдяки ножному перемикачу.
- Одностадійний метод швидкого прибирання: розпилення та всмоктування в одному робочому процесі.
- Двостадійний метод: обробка волокон миючим розчином, витримування часу дії з подальшим збором вологи.
Великі задні колеса і передні ролики, які повертаються на 360°
- Легке маневрування, навіть на нерівних поверхнях.
- Висока маневреність та зручність експлуатації в процесі прибирання.
Відкидний гак для кабелю
- Для надійного та безпечного зберігання мережевого кабелю.
- Практичне рішення та захист кабелю від пошкоджень.
- Легке та зручне транспортування та зберігання
Велика відкрита горловина для наповнення чистою водою
- Швидке та зручне наповнення бака чистою водою.
- Індикатор максимального рівня води для зручного контролю
- Жодного розливу води при переміщенні апарату
Тримач насадки для м'яких меблів
- Завдяки конструкції з кліпсою, насадка для оббивки завжди під рукою
- Надійне зберігання під час транспортування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|12 - 18
|Витрата повітря (л/с)
|71
|Розрідження (мбар/кПа)
|270 / 27
|Витрата миючого розчину (л/хв)
|1
|Тиск розпилення (бар)
|1
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|8 / 7
|Потужність турбіни (Вт)
|1200
|Потужність насосу (Вт)
|40
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|71
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|8,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,398
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|524 x 332 x 442
Комплектація
- Коротка ручна насадка для меблів
- Шланг для розпилення/всмоктування: 2.5 м
- Тримач для кабелю живлення
- Знімний контейнер 2-в-1 для чистої та брудної води.
Оснащення
- Тримач насадки для м'яких меблів / щілинної насадки
- Тримач насадки для підлоги
- Форсунка: Насадка для м'яких меблів, помаранчева
Відео
Області застосування
- Для інтенсивного глибокого очищення оббивки та м’яких меблів
- Для усунення плям із текстильних поверхонь
- Для очищення всіх текстильних поверхонь, включно з салонами автомобілів
- Для інтенсивного глибокого очищення оббивки автомобільних сидінь
- Для очищення оббивки у зонах із підвищеними гігієнічними вимогами
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