Ковросушка AB 20 Ec создана для ускорения процесса сушки текстильных поверхностей после влажной очистки. Компактный, легкий и простой для транспортировки аппарат сокращает время сушки до 50% – очищенные ковры снова готовы к приходу посетителей значительно быстрее. Кроме того, ковросушка работает очень тихо и может использоваться даже в дневное время. Электронно-коммутируемый Ec двигатель с низким уровнем износа гарантирует низкий уровень потребляемой мощности и долгий срок службы, что соответствует требованиям европейского регламента энергоэффективности.