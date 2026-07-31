Сушилка для ковров AB 20 Ec
Эффективная, компактная и надежная ковросушка AB 20 Ec сокращает время сушки ковров после влажной очистки до 50%. Соответствует европейскому регламенту энергоэффективности.
Ковросушка AB 20 Ec создана для ускорения процесса сушки текстильных поверхностей после влажной очистки. Компактный, легкий и простой для транспортировки аппарат сокращает время сушки до 50% – очищенные ковры снова готовы к приходу посетителей значительно быстрее. Кроме того, ковросушка работает очень тихо и может использоваться даже в дневное время. Электронно-коммутируемый Ec двигатель с низким уровнем износа гарантирует низкий уровень потребляемой мощности и долгий срок службы, что соответствует требованиям европейского регламента энергоэффективности.
Особенности и преимущества
Износостойкий электронно-коммутированный двигательАппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью. Трехступенчатая регулировка интенсивности воздушного потока. Соответствует европейским требованиям энергоэффективности.
Компактный дизайн и небольшой весУдобство транспортировки благодаря компактным размерам и небольшому весу. Удобная ручка для простоты переноски.
Малошумная работаМожно использовать в рабочее время. Создает едва заметный уровень шума, который не тревожит ваших посетителей.
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воздуха (уровень 1/2/3) (м³/ч)
|1200
|Частота вращения (уровень 1/2/3) (об/мин)
|1450
|Потребляемая мощность (Вт)
|120
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|7,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 353 x 371
Оснащение
- Прочный пластмассовый корпус
- Эргономичная ручка для переноски
- Интегрированный органайзер для кабеля питания
Области применения
- Для ускорения процесса сушки после влажной очистки текстильных покрытий
Запчасти для AB 20 Ec
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