Сушилка для ковров AB 20 Ec

Эффективная, компактная и надежная ковросушка AB 20 Ec сокращает время сушки ковров после влажной очистки до 50%. Соответствует европейскому регламенту энергоэффективности.

Ковросушка AB 20 Ec создана для ускорения процесса сушки текстильных поверхностей после влажной очистки. Компактный, легкий и простой для транспортировки аппарат сокращает время сушки до 50% – очищенные ковры снова готовы к приходу посетителей значительно быстрее. Кроме того, ковросушка работает очень тихо и может использоваться даже в дневное время. Электронно-коммутируемый Ec двигатель с низким уровнем износа гарантирует низкий уровень потребляемой мощности и долгий срок службы, что соответствует требованиям европейского регламента энергоэффективности.

Особенности и преимущества
Сушилка для ковров AB 20 Ec: Износостойкий электронно-коммутированный двигатель
Износостойкий электронно-коммутированный двигатель
Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью. Трехступенчатая регулировка интенсивности воздушного потока. Соответствует европейским требованиям энергоэффективности.
Сушилка для ковров AB 20 Ec: Компактный дизайн и небольшой вес
Компактный дизайн и небольшой вес
Удобство транспортировки благодаря компактным размерам и небольшому весу. Удобная ручка для простоты переноски.
Сушилка для ковров AB 20 Ec: Малошумная работа
Малошумная работа
Можно использовать в рабочее время. Создает едва заметный уровень шума, который не тревожит ваших посетителей.
Спецификации

Технические характеристики

Расход воздуха (уровень 1/2/3) (м³/ч) 1200
Частота вращения (уровень 1/2/3) (об/мин) 1450
Потребляемая мощность (Вт) 120
Длина кабеля (м) 7,5
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 7,1
Вес (с упаковкой) (кг) 9
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 375 x 353 x 371

Оснащение

  • Прочный пластмассовый корпус
  • Эргономичная ручка для переноски
  • Интегрированный органайзер для кабеля питания
Области применения
  • Для ускорения процесса сушки после влажной очистки текстильных покрытий
Запчасти для AB 20 Ec

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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