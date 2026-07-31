Сушарка для килимів AB 20 Ec призначена для прискорення процесу сушіння текстильних поверхонь після вологого очищення. Компактний, легкий та простий для транспортування апарат скорочує час сушіння до 50% – очищені килими знову готові до приходу відвідувачів значно швидше. Крім того, сушарка працює дуже тихо і може використовуватись навіть у денний час. Електронно-комутований Ec двигун з низьким рівнем зносу гарантує низький рівень споживаної потужності та довгий термін служби, що відповідає вимогам європейського регламенту енергоефективності.