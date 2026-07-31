Сушарка для килимів AB 20 Ec

Ефективна, компактна та надійна сушарка для килимів AB 20 Ec скорочує час сушіння килимів після вологого очищення до 50%. Відповідає європейському регламенту енергоефективності.

Сушарка для килимів AB 20 Ec призначена для прискорення процесу сушіння текстильних поверхонь після вологого очищення. Компактний, легкий та простий для транспортування апарат скорочує час сушіння до 50% – очищені килими знову готові до приходу відвідувачів значно швидше. Крім того, сушарка працює дуже тихо і може використовуватись навіть у денний час. Електронно-комутований Ec двигун з низьким рівнем зносу гарантує низький рівень споживаної потужності та довгий термін служби, що відповідає вимогам європейського регламенту енергоефективності.

Особливості та переваги
Сушарка для килимів AB 20 Ec: Зносостійкий електронно-комутований двигун
Зносостійкий електронно-комутований двигун
Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю. Трьохступеневе регулювання інтенсивності повітряного потоку. Відповідає європейським вимогам енергоефективності.
Сушарка для килимів AB 20 Ec: Компактний дизайн та невелика вага
Компактний дизайн та невелика вага
Зручність транспортування завдяки компактним розмірам та невеликій вазі. Зручна ручка для простоти перенесення.
Сушарка для килимів AB 20 Ec: Малошумна робота
Малошумна робота
Можна використовувати у робочий час. Створює ледь помітний рівень шуму, який не турбує відвідувачів.
Специфікації

Технічні характеристики

Витрата повітря (рівень 1/2/3) (м³/год) 1200
Частота обертання (рівень 1/2/3) (об/хв) 1450
Споживана потужність (Вт) 120
Довжина кабелю. (м) 7,5
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 7,1
Вага (з упаковкою) (кг) 9
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 375 x 353 x 371

Оснащення

  • Міцний пластмасовий корпус
  • Ергономічна ручка для перенесення
  • Інтегрований органайзер для кабелю живлення
Області застосування
  • Для прискорення процесу сушіння після вологого очищення текстильних покриттів
Запчастини для AB 20 Ec

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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