Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S Classic

Надежный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S Classic рассчитан на сложные условия повседневного применения. Типичная для аппаратов суперкласса высокая производительность гарантирует чистку с превосходным результатом.

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S Classic был спроектирован в расчете на повседневное применение в сложных условиях. Он отличается высокими параметрами производительности и прочной конструкцией со стальной рамой. Аппарат прост в управлении и быстро подготавливается к работе благодаря удобному доступу ко всем основным компонентам. Эта модель суперкласса оснащена пистолетом Classic, которым комплектуются аппараты серии HD Classic. В комплектацию входят также высококачественные быстродействующие разъемы EASY!Lock, в 5 раз ускоряющие присоединение и отсоединение принадлежностей. Встроенный фильтр для воды надежно защищает насос высокого давления от содержащихся в ней частиц грязи и продлевает срок его службы. Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом выполнен из прочных материалов: головка блока цилиндров изготовлена из латуни, а поршни снабжены керамическими вставками. Насос позволяет регулировать давление в зависимости от решаемой задачи. Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения гарантирует продолжительную непрерывную работу и долгий срок службы.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S Classic: Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.
Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.
Высокая производительность и эффективность. Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60 °C.
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S Classic: Прочная стальная рама с большими колесами для максимальной мобильности.
Прочная стальная рама с большими колесами для максимальной мобильности.
Обеспечивает защиту аппарата даже при эксплуатации в сложных условиях. Удобство транспортировки. Интегрированный отсек для хранения аксессуаров.
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S Classic: Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
Быстрая настройка и простая замена аксессуаров. Прочные и долговечные аксессуары Простой и интуитивно понятный в управлении
Эргономичная конструкция аппарата.
  • Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
  • Давление и расход воды можно регулировать непосредственно на насосе.
  • Уровень и качество масла можно легко проверить с помощью смотрового стекла и щупа.
4-полюсный низкооборотный двигатель с воздушно-водяной системой охлаждения.
  • Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание.
  • Сочетает эффективное водяное охлаждение с надежной системой воздушного охлаждения для максимальной производительности охлаждения даже в условиях колебаний температуры окружающей среды и воды.
  • Компактная конструкция для высочайшей мобильности.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 376 / 424
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 60 - 250
Макс. давление (бар/МПа) 310 / 3,1
Потребляемая мощность (кВт) 8,8
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 045
Подвод воды 1″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 60
Вес (с упаковкой) (кг) 67,903
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 720 x 637 x 1060

Комплектация

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • Автоматическая система сброса давления
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Индикатор уровня масла
  • Латунный входной штуцер
Видео

Области применения
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
  • Чистка строительной опалубки и бетонных форм
  • Очистка машин и оборудования на строительной площадке, таких как бетономешалки, строительные леса, колесные погрузчики и экскаваторы.
  • Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
  • Очистка транспортных средств, таких как грузовики, суда, самолеты или автобусы.
  • Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/25-4 S Classic

