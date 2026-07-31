HDS 6/14-4 C - это мощный однофазный аппарат высокого давления с подогревом воды в компактном классе HDS, оснащенный 4-полюсным электродвигателем с водяным охлаждением, режимом eco!efficiency и удобным управлением единственным переключателем. Прочный осевой насос с тремя керамическими поршнями обеспечивает необходимое давление. Пистолет высокого давления EASY! Force Advanced с запатентованной технологией мощного сопла, струйной трубкой длиной более 1 метра и быстроразъемными соединениями EASY! Lock гарантирует комфортную и эргономичную работу. Демпферная система (SDS) снижает вибрацию, позволяя работать без чрезмерной нагрузки. Технология горячей воды эффективно расщепляет маслосмазочные вещества и уменьшает использование моющих средств, которые точно дозируются из бака, емкостью 15,5 л. Давление и расход воды можно регулировать, в соответствии с задачами, и настраивать непосредственно на пистолете, благодаря ругелятору Servo Control. HDS 6/14-4 C создан для ежедневной эксплуатации в сложных условиях. Опция защиты от накипи, водяной фильтр и предохранительный клапан обеспечивают надежную работу аппарата. Прочное шасси надежно защищает от ударов, а большие задние колеса, в сочетании с передним поворотным колесом, обеспечивают высокую маневренность и мобильность. В аппарат интегрированы дополнительные отсеки для хранения аксессуаров.