Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C

HDS 6/14-4 C - это однофазный аппарат высокого давления с подогревом воды из класса Compact, оснащенный 4-полюсным электродвигателем с водяным охлаждением, и удобным управлением с помощью переключателя, который поддерживает режим eco!efficiency.

HDS 6/14-4 C - это мощный однофазный аппарат высокого давления с подогревом воды в компактном классе HDS, оснащенный 4-полюсным электродвигателем с водяным охлаждением, режимом eco!efficiency и удобным управлением единственным переключателем. Прочный осевой насос с тремя керамическими поршнями обеспечивает необходимое давление. Пистолет высокого давления EASY! Force Advanced с запатентованной технологией мощного сопла, струйной трубкой длиной более 1 метра и быстроразъемными соединениями EASY! Lock гарантирует комфортную и эргономичную работу. Демпферная система (SDS) снижает вибрацию, позволяя работать без чрезмерной нагрузки. Технология горячей воды эффективно расщепляет маслосмазочные вещества и уменьшает использование моющих средств, которые точно дозируются из бака, емкостью 15,5 л. Давление и расход воды можно регулировать, в соответствии с задачами, и настраивать непосредственно на пистолете, благодаря ругелятору Servo Control. HDS 6/14-4 C создан для ежедневной эксплуатации в сложных условиях. Опция защиты от накипи, водяной фильтр и предохранительный клапан обеспечивают надежную работу аппарата. Прочное шасси надежно защищает от ударов, а большие задние колеса, в сочетании с передним поворотным колесом, обеспечивают высокую маневренность и мобильность. В аппарат интегрированы дополнительные отсеки для хранения аксессуаров.

Особенности и преимущества
Эффективность
  • Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата.
  • Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%.
  • Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
  • Запатентованное сопло Kärcher обеспечивает до 40% большую ударную силу, по сравнению с традиционными соплами.
Безопасность эксплуатации.
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
  • Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
  • Интегрированный отсек для хранения сопел
  • Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Система дозирования чистящего средства
  • Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
  • Легкое и удобное наполнение бака.
Концепция мобильности.
  • Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
  • Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
  • Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
  • Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 280 - 560
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 140 / 3 - 14
Макс. давление (бар) 200
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Потребляемая мощность (кВт) 3,4
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 3,6
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 2,9
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 15
Вес (с аксессуарами) (кг) 121,4
Вес (с упаковкой) (кг) 133,187
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1066 x 650 x 920

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Тип шланга высокого давления.: Longlife
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Струйная трубка высокого давления
  • Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C
Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C
Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C
Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C
Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C
Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C
Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C
Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C
Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C

Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 6/14-4 C

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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