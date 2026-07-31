Апарат високого тиску HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 C — це однофазний апарат високого тиску з підігрівом води у класі Compact, оснащений 4-полюсним електродвигуном з водяним охолодженням, керований зручним перемикачем, що передбачає режим eco!efficiency.
HDS 6/14-4 C — це потужний однофазний апарат високого тиску з підігрівом води в компактному класі HDS, оснащений 4-полюсним електродвигуном із водяним охолодженням, режимом eco!efficiency та зручним управлінням єдиним перемикачем. Міцний осьовий насос із трьома керамічними поршнями забезпечує необхідний тиск. Пістолет високого тиску EASY!Force Advanced із запатентованою технологією потужного сопла, струменевою трубкою довжиною понад 1 метр і швидкороз’ємними з’єднаннями EASY!Lock гарантує комфортну та ергономічну роботу. Демпферна система (SDS) знижує вібрацію, дозволяючи працювати без надмірного навантаження. Технологія гарячої води ефективно розщеплює мастильні речовини та зменшує використання миючих засобів, які точно дозуються з баку, ємністю 15,5 л. Тиск і витрату води можна регулювати, відповідно до завдань і налаштовувати безпосередньо на пістолеті, завдяки ругелятору Servo Control. HDS 6/14-4 C створений для щоденної експлуатації в складних умовах. Опція захисту від накипу, водяний фільтр і запобіжний клапан забезпечують надійну роботу апарату. Міцне шасі надійно захищає від ударів, а великі задні колеса, в поєднанні з переднім поворотним колесом, забезпечують високу маневреність і мобільність. В апарат інтегровані додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
Особливості та переваги
Економічна ефективність.
- Режим eco!efficiency забезпечує ефективну та екологічну експлуатацію апарата.
- Зменшує споживання палива та викиди CO₂ на 20%.
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
- Запатентоване сопло Kärcher забезпечує до 40% більшу ударну силу, порівняно з традиційними соплами.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Надійність
- Система пом'якшення води захищає нагрівальний змійовик від пошкодження, внаслідок кальцифікації.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
- Тримачі для зберігання кабелю живлення та шланга високого тиску.
- Інтегроване місце зберігання сопла.
- Тримач струменевої трубки.
Система дозування миючого засобу
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
- Легке і зручне наповнення бака.
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Інтегрована система нахилу для легкого подолання перешкод, таких як сходи та бордюри.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|280 - 560
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 140 / 3 - 14
|Макс. тиск (бар)
|200
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 155
|Споживана потужність (кВт)
|3,4
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|3,6
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|2,9
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|15
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|121,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|133,187
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1066 x 650 x 920
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Тип шлангу високого тиску.: Longlife
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Струменева трубка високого тиску
- Вмонтовані баки для палива і миючого засобу
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 6/14-4 C
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.