HDS 8/18-4 C – это самый мощный из наших аппаратов высокого давления с подогревом воды, относящихся к компактному классу. Оснащенный 4-полюсным трехфазным электродвигателем водяного охлаждения, он соответствует всем современным требованиям эргономичности, эффективности и ресурсосбережения. Удобство в управлении благодаря единственному поворотному переключателю сочетается с высокой мобильностью, обеспечиваемой большими задними колесами и передним поворотным колесиком. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Высокая надежность обеспечивается прочным шасси, в которое интегрированы баки для топлива и чистящего средства. В корпусе аппарата HDS 8/18-4 C предусмотрены практичные отсеки для хранения принадлежностей и инструментов.