Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C

HDS 8/18-4 C – це високопродуктивний апарат високого тиску з підігрівом води компактного класу, оснащений 4-полюсним трьохфазним електродвигуном водяного охолодження та режимом eco!efficiency.

HDS 8 / 18-4 C – це найпотужніший з наших апаратів високого тиску з підігрівом води, який відноситься до компактного класу. Він оснащений 4-полюсним трьохфазним електродвигуном водяного охолодження. Апарат відповідає всім сучасним вимогам ергономіки, ефективності та ресурсозбереження. Зручність в управлінні завдяки єдиному поворотному перемикачу поєднується з високою мобільністю, що забезпечується великими задніми колесами і переднім поворотним колесом. Пістолет EASY!Force зводить зусилля утримання важеля до нуля за рахунок використання сили віддачі струменя високого тиску, а швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дозволяють приєднувати і від'єднувати аксесуари в 5 разів швидше, ніж при використанні звичайних різьбових з'єднань, яким вони не поступаються в надійності і довговічності. Висока надійність забезпечується міцним шасі, у яке інтегровані баки для палива і миючого засобу. У корпусі апарату HDS 8/18-4 C передбачені практичні відсіки для зберігання аксесуарів та інструментів.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C: Економічна ефективність.
Економічна ефективність.
Режим eco!efficiency забезпечує ефективну та екологічну експлуатацію апарата. Зменшує споживання палива та викиди CO₂ на 20%. Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C: Простота застосування
Простота застосування
Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу. Легке і зручне наповнення бака. Можливість заміни масла ззовні
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C: Місце для зберігання
Місце для зберігання
Відсік, що закривається, для зберігання насадок, аксесуарів Тримачі для зберігання кабелю живлення та шланга високого тиску. Тримач струменевої трубки.
Надійність
  • Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
  • Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкодження.
  • Система пом'якшення води захищає нагрівальний змійовик від пошкодження, внаслідок кальцифікації.
Мобільність
  • Дизайн з великими колесами і роликами
  • Великі ручки, інтегровані в шасі
  • Інтегрована система нахилу для легкого подолання перешкод, таких як сходи та бордюри.
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
  • Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
  • Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 300 - 800
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подачі 12°C) (°C) хв. 80 - макс. 155
Споживана потужність (кВт) 6
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 5
Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год) 4
Кабель живлення (м) 5
Паливний бак (л) 15
Вага (з аксесуарами) (кг) 119,4
Вага (з упаковкою) (кг) 128,091
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1060 x 650 x 920

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 6, 250 бар
  • Система еластичного демпфування (SDS)
  • Автоматична система скидання тиску.
  • Вмонтовані баки для палива і миючого засобу
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 8/18-4 C

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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