HDS 8 / 18-4 C – це найпотужніший з наших апаратів високого тиску з підігрівом води, який відноситься до компактного класу. Він оснащений 4-полюсним трьохфазним електродвигуном водяного охолодження. Апарат відповідає всім сучасним вимогам ергономіки, ефективності та ресурсозбереження. Зручність в управлінні завдяки єдиному поворотному перемикачу поєднується з високою мобільністю, що забезпечується великими задніми колесами і переднім поворотним колесом. Пістолет EASY!Force зводить зусилля утримання важеля до нуля за рахунок використання сили віддачі струменя високого тиску, а швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дозволяють приєднувати і від'єднувати аксесуари в 5 разів швидше, ніж при використанні звичайних різьбових з'єднань, яким вони не поступаються в надійності і довговічності. Висока надійність забезпечується міцним шасі, у яке інтегровані баки для палива і миючого засобу. У корпусі апарату HDS 8/18-4 C передбачені практичні відсіки для зберігання аксесуарів та інструментів.