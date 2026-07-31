Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C – це високопродуктивний апарат високого тиску з підігрівом води компактного класу, оснащений 4-полюсним трьохфазним електродвигуном водяного охолодження та режимом eco!efficiency.
HDS 8 / 18-4 C – це найпотужніший з наших апаратів високого тиску з підігрівом води, який відноситься до компактного класу. Він оснащений 4-полюсним трьохфазним електродвигуном водяного охолодження. Апарат відповідає всім сучасним вимогам ергономіки, ефективності та ресурсозбереження. Зручність в управлінні завдяки єдиному поворотному перемикачу поєднується з високою мобільністю, що забезпечується великими задніми колесами і переднім поворотним колесом. Пістолет EASY!Force зводить зусилля утримання важеля до нуля за рахунок використання сили віддачі струменя високого тиску, а швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дозволяють приєднувати і від'єднувати аксесуари в 5 разів швидше, ніж при використанні звичайних різьбових з'єднань, яким вони не поступаються в надійності і довговічності. Висока надійність забезпечується міцним шасі, у яке інтегровані баки для палива і миючого засобу. У корпусі апарату HDS 8/18-4 C передбачені практичні відсіки для зберігання аксесуарів та інструментів.
Особливості та переваги
Економічна ефективність.Режим eco!efficiency забезпечує ефективну та екологічну експлуатацію апарата. Зменшує споживання палива та викиди CO₂ на 20%. Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
Простота застосуванняІнтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу. Легке і зручне наповнення бака. Можливість заміни масла ззовні
Місце для зберіганняВідсік, що закривається, для зберігання насадок, аксесуарів Тримачі для зберігання кабелю живлення та шланга високого тиску. Тримач струменевої трубки.
Надійність
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
- Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкодження.
- Система пом'якшення води захищає нагрівальний змійовик від пошкодження, внаслідок кальцифікації.
Мобільність
- Дизайн з великими колесами і роликами
- Великі ручки, інтегровані в шасі
- Інтегрована система нахилу для легкого подолання перешкод, таких як сходи та бордюри.
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
- Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
- Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|300 - 800
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 155
|Споживана потужність (кВт)
|6
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|4
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|15
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|119,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|128,091
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1060 x 650 x 920
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 6, 250 бар
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Автоматична система скидання тиску.
- Вмонтовані баки для палива і миючого засобу
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 8/18-4 C
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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