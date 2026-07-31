Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic
HDS 8/18-4 C Classic - компактный аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный насосом с кривошипно-шатунным механизмом, мощным 4-полюсным двигателем и прочной трубчатой стальной рамой - отличное соотношение цены и производительности.
Высокая прочность и отличное соотношение цены и производительности: компактный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 C Classic с мощным 4-полюсным двигателем. Насос с кривошипно-шатунным механизмом, в сочетании с пистолетом высокого давления Classic, обеспечивает мощное высокое давление для быстрого и эффективного выполнения различных задач. Интенсивность подачи воды и давление можно настраивать в соответствии с потребностями. Встроенный водяной фильтр задерживает частицы грязи, защищая насос и продлевая время работы без простоев. Технология горячей воды эффективно расщепляет маслосмазочные материалы и уменьшает потребность в использовании моющих средств. Надежный и простой в обслуживании HDS 8/18-4 C Classic предназначен для ежедневного использования в сложных условиях - на строительных площадках, в сельском хозяйстве, автомобильной и транспортной отраслях. Прочная трубчатая стальная рама обеспечивает защиту от ударов, а большие проколоустойчивые колеса гарантируют высокую маневренность. Благодаря специальному крюку, аппарат можно поднимать краном. Топливный бак, объемом 30 литров, позволяет работать длительное время без перерывов. В аппарат интегрированы дополнительные отсеки для хранения аксессуаров.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.Насос с кривошипно-шатунным механизмом, отличающийся проверенным качеством Kärcher Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр.
Эффективная технология горелкиВысокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы. Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л. В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
Высокая мобильность
- Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
- С крановым крюком для удобной транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|300 - 800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. давление (бар)
|235
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,2
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|4,2
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|30
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|123,719
|Вес (с упаковкой) (кг)
|133,7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1075 x 722 x 915
Комплектация
- Пистолет: стандартн. (для работы с гор. водой)
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Автоматическая система сброса давления.
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 8/18-4 Classic
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