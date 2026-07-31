Высокая прочность и отличное соотношение цены и производительности: компактный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 C Classic с мощным 4-полюсным двигателем. Насос с кривошипно-шатунным механизмом, в сочетании с пистолетом высокого давления Classic, обеспечивает мощное высокое давление для быстрого и эффективного выполнения различных задач. Интенсивность подачи воды и давление можно настраивать в соответствии с потребностями. Встроенный водяной фильтр задерживает частицы грязи, защищая насос и продлевая время работы без простоев. Технология горячей воды эффективно расщепляет маслосмазочные материалы и уменьшает потребность в использовании моющих средств. Надежный и простой в обслуживании HDS 8/18-4 C Classic предназначен для ежедневного использования в сложных условиях - на строительных площадках, в сельском хозяйстве, автомобильной и транспортной отраслях. Прочная трубчатая стальная рама обеспечивает защиту от ударов, а большие проколоустойчивые колеса гарантируют высокую маневренность. Благодаря специальному крюку, аппарат можно поднимать краном. Топливный бак, объемом 30 литров, позволяет работать длительное время без перерывов. В аппарат интегрированы дополнительные отсеки для хранения аксессуаров.