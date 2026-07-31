Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic

HDS 8/18-4 C Classic - компактный аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный насосом с кривошипно-шатунным механизмом, мощным 4-полюсным двигателем и прочной трубчатой стальной рамой - отличное соотношение цены и производительности.

Высокая прочность и отличное соотношение цены и производительности: компактный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 C Classic с мощным 4-полюсным двигателем. Насос с кривошипно-шатунным механизмом, в сочетании с пистолетом высокого давления Classic, обеспечивает мощное высокое давление для быстрого и эффективного выполнения различных задач. Интенсивность подачи воды и давление можно настраивать в соответствии с потребностями. Встроенный водяной фильтр задерживает частицы грязи, защищая насос и продлевая время работы без простоев. Технология горячей воды эффективно расщепляет маслосмазочные материалы и уменьшает потребность в использовании моющих средств. Надежный и простой в обслуживании HDS 8/18-4 C Classic предназначен для ежедневного использования в сложных условиях - на строительных площадках, в сельском хозяйстве, автомобильной и транспортной отраслях. Прочная трубчатая стальная рама обеспечивает защиту от ударов, а большие проколоустойчивые колеса гарантируют высокую маневренность. Благодаря специальному крюку, аппарат можно поднимать краном. Топливный бак, объемом 30 литров, позволяет работать длительное время без перерывов. В аппарат интегрированы дополнительные отсеки для хранения аксессуаров.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic: Прочность и долговечность.
Прочность и долговечность.
Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic: Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
Насос с кривошипно-шатунным механизмом, отличающийся проверенным качеством Kärcher Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр.
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic: Эффективная технология горелки
Эффективная технология горелки
Высокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы. Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л. В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
Высокая мобильность
  • Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
  • С крановым крюком для удобной транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 300 - 800
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Макс. давление (бар) 235
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 5,5
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,2
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 4,2
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 30
Вес (с аксессуарами) (кг) 123,719
Вес (с упаковкой) (кг) 133,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1075 x 722 x 915

Комплектация

  • Пистолет: стандартн. (для работы с гор. водой)
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 Classic
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 8/18-4 Classic

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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