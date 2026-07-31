Висока міцність і відмінне співвідношення ціни та продуктивності: компактний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 8/18-4 C Classic із потужним 4-полюсним двигуном. Насос із кривошипно-шатунним механізмом, у поєднанні із пістолетом високого тиску Classic, забезпечує потужний високий тиск для швидкого і ефективного виконання різноманітних завдань. Інтенсивність подачі води та тиск можна налаштовувати, відповідно до потреб. Вбудований водяний фільтр затримує частинки бруду, захищаючи насос і подовжуючи час роботи без простоїв. Технологія гарячої води ефективно розщеплює мастильні матеріали та зменшує потребу у використанні миючих засобів. Надійний і простий в обслуговуванні HDS 8/18-4 C Classic призначений для щоденного використання в складних умовах – на будівельних майданчиках, у сільському господарстві, автомобільній та транспортній галузях. Міцна трубчаста сталева рама забезпечує захист від ударів, а великі проколостійкі колеса гарантують високу маневреність. Завдяки спеціальному гаку, апарат можна піднімати краном. Паливний бак об’ємом 30 літрів дозволяє працювати тривалий час без перерв. В апарат інтегровані додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.