Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C Classic
HDS 8/18-4 C Classic – компактний апарат високого тиску з підігрівом води, оснащений насосом із кривошипно-шатунним механізмом, потужним 4-полюсним двигуном і міцною трубчастою сталевою рамою – відмінне співвідношення ціни та продуктивності.
Висока міцність і відмінне співвідношення ціни та продуктивності: компактний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 8/18-4 C Classic із потужним 4-полюсним двигуном. Насос із кривошипно-шатунним механізмом, у поєднанні із пістолетом високого тиску Classic, забезпечує потужний високий тиск для швидкого і ефективного виконання різноманітних завдань. Інтенсивність подачі води та тиск можна налаштовувати, відповідно до потреб. Вбудований водяний фільтр затримує частинки бруду, захищаючи насос і подовжуючи час роботи без простоїв. Технологія гарячої води ефективно розщеплює мастильні матеріали та зменшує потребу у використанні миючих засобів. Надійний і простий в обслуговуванні HDS 8/18-4 C Classic призначений для щоденного використання в складних умовах – на будівельних майданчиках, у сільському господарстві, автомобільній та транспортній галузях. Міцна трубчаста сталева рама забезпечує захист від ударів, а великі проколостійкі колеса гарантують високу маневреність. Завдяки спеціальному гаку, апарат можна піднімати краном. Паливний бак об’ємом 30 літрів дозволяє працювати тривалий час без перерв. В апарат інтегровані додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
НадійністьНасос із кривошипно-шатунним механізмом, який вирізняється перевіреною якістю Kärcher. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр.
Ефективна технологія пальникаВисокий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби. Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л. У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
Висока мобільність
- Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
- З крановим гаком для зручного транспортування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|300 - 800
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. тиск (бар)
|235
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Споживана потужність (кВт)
|5,5
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5,2
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|4,2
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|30
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|123,719
|Вага (з упаковкою) (кг)
|133,7
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1075 x 722 x 915
Комплектація
- Пістолет: стандартн. (для роботи з гарячою водою)
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Автоматична система скидання тиску.
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 8/18-4 C Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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