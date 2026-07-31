Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S Classic

Надежный и мобильный: аппарат высокого давления с подогревом воды супер класса с рамой из стальных труб и насосом с коленчатым валом, рассчитанный на ежедневную эксплуатацию в сложнейших условиях. 

Разработанный в расчете на сложные условия применения на стройплощадках, сельскохозяйственных или транспортных предприятиях, мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 13/20-4 S Classic отличается высокой производительностью, удобством в управлении и превосходным соотношением цена-производительность. Открытая конструкция с прочной стальной рамой обеспечивает удобный доступ к обслуживаемым компонентам и одновременно их эффективную защиту. Центральным узлом этот аппарата супер класса является мощный насос с коленчатым валом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими гильзами, приводимый в действие надежным, долговечным низкооборотным 4-полюсным электродвигателем. Задание необходимых значений рабочего давления и расхода воды удобно осуществляется на корпусе насоса, защищенного испытанными предохранительными устройствами. 30-литровый топливный бак позволяет выполнять уборочные работы в течение продолжительного времени, а пистолет Classic гарантирует их превосходные результаты. В аппарате предусмотрен также режим eco!efficiency, включение которого обеспечивает экономичную работу при максимальном расходе воды в оптимальном температурном диапазоне (60 °C).

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S Classic: Прочность и долговечность.
Прочность и долговечность.
Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S Classic: Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр.
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S Classic: Эффективная технология горелки
Эффективная технология горелки
Высокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы. Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л. В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
Высокая мобильность
  • Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
  • С крановым крюком для удобной транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 600 - 1300
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 200 / 3 - 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 8,9
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 7,2
Потребляемая мощность (кВт) 9,5
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 30
Вес (с аксессуарами) (кг) 157
Вес (с упаковкой) (кг) 166,981
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1075 x 722 x 915

Комплектация

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления.
  • Вилка с переключением полярности (3~)
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S Classic
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S Classic
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S Classic
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S Classic
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S Classic

Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 13/20-4 S Classic

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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