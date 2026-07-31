Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 S Classic
Надежный и мобильный: аппарат высокого давления с подогревом воды супер класса с рамой из стальных труб и насосом с коленчатым валом, рассчитанный на ежедневную эксплуатацию в сложнейших условиях.
Разработанный в расчете на сложные условия применения на стройплощадках, сельскохозяйственных или транспортных предприятиях, мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 13/20-4 S Classic отличается высокой производительностью, удобством в управлении и превосходным соотношением цена-производительность. Открытая конструкция с прочной стальной рамой обеспечивает удобный доступ к обслуживаемым компонентам и одновременно их эффективную защиту. Центральным узлом этот аппарата супер класса является мощный насос с коленчатым валом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими гильзами, приводимый в действие надежным, долговечным низкооборотным 4-полюсным электродвигателем. Задание необходимых значений рабочего давления и расхода воды удобно осуществляется на корпусе насоса, защищенного испытанными предохранительными устройствами. 30-литровый топливный бак позволяет выполнять уборочные работы в течение продолжительного времени, а пистолет Classic гарантирует их превосходные результаты. В аппарате предусмотрен также режим eco!efficiency, включение которого обеспечивает экономичную работу при максимальном расходе воды в оптимальном температурном диапазоне (60 °C).
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр.
Эффективная технология горелкиВысокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы. Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л. В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
Высокая мобильность
- Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
- С крановым крюком для удобной транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|600 - 1300
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|8,9
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|7,2
|Потребляемая мощность (кВт)
|9,5
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|30
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|157
|Вес (с упаковкой) (кг)
|166,981
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1075 x 722 x 915
Комплектация
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления.
- Вилка с переключением полярности (3~)
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 13/20-4 S Classic
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