Разработанный в расчете на сложные условия применения на стройплощадках, сельскохозяйственных или транспортных предприятиях, мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 13/20-4 S Classic отличается высокой производительностью, удобством в управлении и превосходным соотношением цена-производительность. Открытая конструкция с прочной стальной рамой обеспечивает удобный доступ к обслуживаемым компонентам и одновременно их эффективную защиту. Центральным узлом этот аппарата супер класса является мощный насос с коленчатым валом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими гильзами, приводимый в действие надежным, долговечным низкооборотным 4-полюсным электродвигателем. Задание необходимых значений рабочего давления и расхода воды удобно осуществляется на корпусе насоса, защищенного испытанными предохранительными устройствами. 30-литровый топливный бак позволяет выполнять уборочные работы в течение продолжительного времени, а пистолет Classic гарантирует их превосходные результаты. В аппарате предусмотрен также режим eco!efficiency, включение которого обеспечивает экономичную работу при максимальном расходе воды в оптимальном температурном диапазоне (60 °C).