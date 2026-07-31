Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S Classic

Надійний та мобільний: апарат високого тиску з підігрівом води супер класу з рамою із сталевих труб та насосом із колінчастим валом, розрахований на щоденну експлуатацію у найскладніших умовах.

Розроблений у розрахунку на складні умови застосування на будмайданчиках, сільськогосподарських чи транспортних підприємствах, мобільний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 13/20-4 S Classic відрізняється високою продуктивністю, зручністю в управлінні та чудовим співвідношенням ціна-продуктивність. Відкрита конструкція з міцною сталевою рамою забезпечує зручний доступ до компонентів, що обслуговуються, і одночасно їх ефективний захист. Центральним вузлом цього апарату супер класу є потужний насос із колінчастим валом, латунною головкою блоку циліндрів та поршнями з керамічними гільзами, що приводиться в дію надійним, довговічним низькооборотним 4-полюсним електродвигуном. Завдання необхідних значень робочого тиску та витрати води зручно здійснюється на корпусі насоса, захищеного надійними запобіжними пристроями. 30-літровий паливний бак дозволяє виконувати роботи протягом тривалого часу, а пістолет Classic гарантує їх чудові результати. В апараті передбачено також режим eco!efficiency, включення якого забезпечує економічну роботу при максимальній витраті води у оптимальному температурному діапазоні (60 °C).

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S Classic: Міцність та довговічність.
Міцність та довговічність.
Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S Classic: Надійність
Надійність
Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр.
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S Classic: Ефективна технологія пальника
Ефективна технологія пальника
Високий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби. Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л. У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
Висока мобільність
  • Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
  • З крановим гаком для зручного транспортування.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 600 - 1300
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 200 / 3 - 20
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 80
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 8,9
Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год) 7,2
Споживана потужність (кВт) 9,5
Кабель живлення (м) 5
Паливний бак (л) 30
Вага (з аксесуарами) (кг) 157
Вага (з упаковкою) (кг) 166,981
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1075 x 722 x 915

Комплектація

  • Пістолет: Стандарт
  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Автоматична система скидання тиску.
  • Вилка з перемиканням полярності (3~)
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S Classic
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S Classic
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S Classic
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S Classic
Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S Classic

Відео

Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 13/20-4 S Classic

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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