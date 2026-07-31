Апарат високого тиску HDS 13/20-4 S Classic
Надійний та мобільний: апарат високого тиску з підігрівом води супер класу з рамою із сталевих труб та насосом із колінчастим валом, розрахований на щоденну експлуатацію у найскладніших умовах.
Розроблений у розрахунку на складні умови застосування на будмайданчиках, сільськогосподарських чи транспортних підприємствах, мобільний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 13/20-4 S Classic відрізняється високою продуктивністю, зручністю в управлінні та чудовим співвідношенням ціна-продуктивність. Відкрита конструкція з міцною сталевою рамою забезпечує зручний доступ до компонентів, що обслуговуються, і одночасно їх ефективний захист. Центральним вузлом цього апарату супер класу є потужний насос із колінчастим валом, латунною головкою блоку циліндрів та поршнями з керамічними гільзами, що приводиться в дію надійним, довговічним низькооборотним 4-полюсним електродвигуном. Завдання необхідних значень робочого тиску та витрати води зручно здійснюється на корпусі насоса, захищеного надійними запобіжними пристроями. 30-літровий паливний бак дозволяє виконувати роботи протягом тривалого часу, а пістолет Classic гарантує їх чудові результати. В апараті передбачено також режим eco!efficiency, включення якого забезпечує економічну роботу при максимальній витраті води у оптимальному температурному діапазоні (60 °C).
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
НадійністьПеревірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр.
Ефективна технологія пальникаВисокий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби. Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л. У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
Висока мобільність
- Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
- З крановим гаком для зручного транспортування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|600 - 1300
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|8,9
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|7,2
|Споживана потужність (кВт)
|9,5
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|30
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|157
|Вага (з упаковкою) (кг)
|166,981
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1075 x 722 x 915
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Автоматична система скидання тиску.
- Вилка з перемиканням полярності (3~)
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
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