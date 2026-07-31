Розроблений у розрахунку на складні умови застосування на будмайданчиках, сільськогосподарських чи транспортних підприємствах, мобільний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 13/20-4 S Classic відрізняється високою продуктивністю, зручністю в управлінні та чудовим співвідношенням ціна-продуктивність. Відкрита конструкція з міцною сталевою рамою забезпечує зручний доступ до компонентів, що обслуговуються, і одночасно їх ефективний захист. Центральним вузлом цього апарату супер класу є потужний насос із колінчастим валом, латунною головкою блоку циліндрів та поршнями з керамічними гільзами, що приводиться в дію надійним, довговічним низькооборотним 4-полюсним електродвигуном. Завдання необхідних значень робочого тиску та витрати води зручно здійснюється на корпусі насоса, захищеного надійними запобіжними пристроями. 30-літровий паливний бак дозволяє виконувати роботи протягом тривалого часу, а пістолет Classic гарантує їх чудові результати. В апараті передбачено також режим eco!efficiency, включення якого забезпечує економічну роботу при максимальній витраті води у оптимальному температурному діапазоні (60 °C).