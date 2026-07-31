Особенно мощный, превосходно оснащенный и максимально удобный в работе: аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 13/20-4 SXA с автоматическим барабаном для шланга, укомплектованным шлангом высокого давления Ultra Guard с тефлоновым покрытием. Барабан позволяет легко разматывать и сматывать 20-метровый шланг под углом до 45°, что примерно вдвое сокращает время подготовки к работе. Экономичную эксплуатацию аппарата и долгий срок его службы обеспечивают такие высококачественные компоненты, как 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения, надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями и оптимизированная горелка, а также возможность работы в экономичном режиме eco!efficiency. При этом эргономичный пистолет EASY!Force Advanced с регулятором Servo Control, струйной трубкой длиной 1050 мм и запатентованным соплом гарантирует продолжительную работу без переутомления оператора. Кроме того, аппарат HDS 13/20-4 SXA легко управляется единственным переключателем, очень прост в техническом обслуживании, оснащен эффективными защитными устройствами и практичными держателями для принадлежностей.