Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA

Стандартное оснащение этого аппарата высокого давления с подогревом воды супер класса включает автоматический барабан с 20-метровым шлангом высокого давления с тефлоновым покрытием и 2 бака для чистящих средств.

Особенно мощный, превосходно оснащенный и максимально удобный в работе: аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 13/20-4 SXA с автоматическим барабаном для шланга, укомплектованным шлангом высокого давления Ultra Guard с тефлоновым покрытием. Барабан позволяет легко разматывать и сматывать 20-метровый шланг под углом до 45°, что примерно вдвое сокращает время подготовки к работе. Экономичную эксплуатацию аппарата и долгий срок его службы обеспечивают такие высококачественные компоненты, как 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения, надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями и оптимизированная горелка, а также возможность работы в экономичном режиме eco!efficiency. При этом эргономичный пистолет EASY!Force Advanced с регулятором Servo Control, струйной трубкой длиной 1050 мм и запатентованным соплом гарантирует продолжительную работу без переутомления оператора. Кроме того, аппарат HDS 13/20-4 SXA легко управляется единственным переключателем, очень прост в техническом обслуживании, оснащен эффективными защитными устройствами и практичными держателями для принадлежностей.

Особенности и преимущества
Автоматический барабан для шланга
  • Более чем на 50 % ускоряет подготовку к работе. 
  • Позволяет сматывать и разматывать шланг под углом до 45° даже под давлением.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
  • Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Высокая эффективность.
  • В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
  • Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Максимальная эффективность
  • Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии».
  • 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом.
  • Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Безопасность эксплуатации.
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
  • Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
  • Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Система дозирования чистящего средства
  • Простое переключение между баками для моющих средств.
  • Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
  • Клапан для точного дозирования чистящих средств позволяет экономить его расходы
Концепция мобильности.
  • Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
  • Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
  • Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
  • Включение режима парообразования путем плавного регулирования давления и расхода воды на корпусе насоса.
  • Удобное, интуитивно понятное управление одним переключателем.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 600 - 1300
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 200 / 3 - 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 9,5
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 7,6
Потребляемая мощность (кВт) 9,5
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Топливный бак (л) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 198
Вес (с упаковкой) (кг) 210,234
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1210

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления.: 20 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Встроенный автоматический барабан для шланга высокого давления
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Опция для работы с двумя струйными трубками
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Два бака для моющих средств
  • Защита от сухого хода
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA
Аппарат высокого давления HDS 13/20-4 SXA

Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 13/20-4 SXA

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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