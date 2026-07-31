Особливо потужний, чудово оснащений та максимально зручний у роботі: апарат високого тиску з підігрівом води HDS 13/20-4 SXA з автоматичним барабаном для шланга, укомплектованим шлангом високого тиску Ultra Guard із тефлоновим покриттям. Барабан дозволяє легко розмотувати та змотувати 20-метровий шланг під кутом до 45°, що приблизно вдвічі скорочує час підготовки до роботи. Економічну експлуатацію апарату та тривалий термін його служби забезпечують такі високоякісні компоненти, як 4-полюсний електродвигун водяного охолодження, надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями та оптимізований пальник, а також можливість роботи в економічному режимі eco!efficiency. При цьому ергономічний пістолет EASY!Force Advanced із регулятором Servo Control, струминною трубкою довжиною 1050 мм та запатентованим соплом гарантує тривалу роботу без перевтоми оператора. Крім того, HDS 13/20-4 SXA легко управляється єдиним перемикачем, дуже простий в технічному обслуговуванні, оснащений ефективними захисними пристроями і практичними тримачами для приладдя.