Апарат високого тиску HDS 13/20-4 SXA
Стандартне оснащення цього апарату високого тиску з підігрівом води супер класу включає автоматичний барабан з 20-метровим шлангом високого тиску з тефлоновим покриттям і 2 баки для засобів для чищення.
Особливо потужний, чудово оснащений та максимально зручний у роботі: апарат високого тиску з підігрівом води HDS 13/20-4 SXA з автоматичним барабаном для шланга, укомплектованим шлангом високого тиску Ultra Guard із тефлоновим покриттям. Барабан дозволяє легко розмотувати та змотувати 20-метровий шланг під кутом до 45°, що приблизно вдвічі скорочує час підготовки до роботи. Економічну експлуатацію апарату та тривалий термін його служби забезпечують такі високоякісні компоненти, як 4-полюсний електродвигун водяного охолодження, надійний аксіально-поршневий насос із 3 керамічними поршнями та оптимізований пальник, а також можливість роботи в економічному режимі eco!efficiency. При цьому ергономічний пістолет EASY!Force Advanced із регулятором Servo Control, струминною трубкою довжиною 1050 мм та запатентованим соплом гарантує тривалу роботу без перевтоми оператора. Крім того, HDS 13/20-4 SXA легко управляється єдиним перемикачем, дуже простий в технічному обслуговуванні, оснащений ефективними захисними пристроями і практичними тримачами для приладдя.
Особливості та переваги
Автоматичний барабан для шлангу.
- Більш як на 50% прискорює підготовку до роботи.
- Дозволяє змотувати та розмотувати шланг під кутом до 45° навіть під тиском.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
- Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Висока ефективність
- У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
- Циклічная робота нагрівача знижує споживання енергії на 20%.
Максимальна ефективність
- Високоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині».
- 4-полюсний електродвигун з трипоршневим осьовим насосом.
- Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
- Практичне зберігання аксесуарів на корпусі апарату. Має два гачка для всмоктуючого шлангу та кабелю живлення.
- Великий відсік для зберігання миючого засобу, рукавичок або інструментів.
Система дозування миючого засобу
- Зручне перемикання між баком 1 і баком 2 для миючих засобів.
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
- Клапан для точного дозування чистящого засобу дозволяє заощаджувати його витрати
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Спеціальна опора для підйому передньої частини апарату при подоланні таких перешкод, як бордюри та сходи.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Увімкнення режиму пароутворення шляхом плавного регулювання тиску та витрати води на корпусі насоса.
- Зручне, інтуїтивно зрозуміле керування одним перемикачем.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|600 - 1300
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 155
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|9,5
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|7,6
|Споживана потужність (кВт)
|9,5
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|1″
|Паливний бак (л)
|25
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|198
|Вага (з упаковкою) (кг)
|210,234
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1210
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Вбудований автоматичний барабан для шлангу високого тиску
- Автоматична система скидання тиску.
- Опція для роботи з двома струменевими трубками
- Вилка з перемиканням полярності (3~)
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Два бака для миючих засобів
- Захист від сухого ходу.
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
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Запчастини для HDS 13/20-4 SXA
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