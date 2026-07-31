Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic

Мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды обеспечивает сверхвысокую производительность в 1800 л/ч и позволяет одновременно использовать две струйные трубки при рабочем давлении 180 бар.

За счет сверхпроизводительности 1800 л/ч, мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 18/18-4 S Classic обеспечивает максимальную эффективность при удалении даже самых стойких загрязнений. Надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, защищенный фильтром тонкой очистки воды, позволяет достигать рабочего давления до 180 бар и обеспечивает возможность одновременного использования двух струйных трубок. За комфортную работу без ощущения усталости отвечает пистолет EASY! Force Advanced с регулятором Servo-Control, который позволяет настраивать расход и давление воды непосредственно на пистолете. Колеса с защитой от проколов, два передних колесика и крюк для подъема краном способствуют удобному использованию и облегчают транспортировку аппарата. HDS 18/18-4 S Classic оснащен 4-полюсным низкооборотным электродвигателем и функцией плавного старта, системой контроля пламени для стационарного использования, а также системой дозирования для защиты от известковых отложений в поплавковой камере. Кроме того, благодаря режиму eco!efficiency от Kärcher аппарат обеспечивает экономичную и эффективную работу. Дополнительно, прочная трубчатая стальная рама надежно защищает аппарат отповреждений. В комплект поставки входит шланг высокого давления, длиной 10 м.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic: Прочный и надежный аппарат для тяжелых условий эксплуатации
Прочный и надежный аппарат для тяжелых условий эксплуатации
Насос с кривошипно-шатунным механизмом, отличающийся проверенным качеством Kärcher Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic: Эффективная технология горелки
Эффективная технология горелки
Высокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы. Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л. В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
  • Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель.
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
Высокая мобильность
  • Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
  • С крановым крюком для удобной транспортировки.
  • Прочные передние колесики и большие задние колеса гарантируют удобное использование на строительных площадках.
Поплавковая камера с дозатором системного средства защиты
  • Система умягчения воды предотвращает образование отложений на нагревательном элементе, что способствует продлению срока службы аппарата.
Готов к стационарному применению
  • В стандартной комплектации с интегрированным контролем горения для стационарной работы.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 870 - 1730
Рабочее давление (бар/МПа) 50 - 180 / 5 - 18
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 6,5
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 5,2
Потребляемая мощность (кВт) 11
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 025
Подвод воды 1″
Топливный бак (л) 30
Вес (с аксессуарами) (кг) 210
Вес (с упаковкой) (кг) 222,197

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления.
  • Опция для работы с двумя струйными трубками
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Защита от сухого хода
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic

Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 18/18-4 Classic

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.