За счет сверхпроизводительности 1800 л/ч, мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 18/18-4 S Classic обеспечивает максимальную эффективность при удалении даже самых стойких загрязнений. Надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, защищенный фильтром тонкой очистки воды, позволяет достигать рабочего давления до 180 бар и обеспечивает возможность одновременного использования двух струйных трубок. За комфортную работу без ощущения усталости отвечает пистолет EASY! Force Advanced с регулятором Servo-Control, который позволяет настраивать расход и давление воды непосредственно на пистолете. Колеса с защитой от проколов, два передних колесика и крюк для подъема краном способствуют удобному использованию и облегчают транспортировку аппарата. HDS 18/18-4 S Classic оснащен 4-полюсным низкооборотным электродвигателем и функцией плавного старта, системой контроля пламени для стационарного использования, а также системой дозирования для защиты от известковых отложений в поплавковой камере. Кроме того, благодаря режиму eco!efficiency от Kärcher аппарат обеспечивает экономичную и эффективную работу. Дополнительно, прочная трубчатая стальная рама надежно защищает аппарат отповреждений. В комплект поставки входит шланг высокого давления, длиной 10 м.