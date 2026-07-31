Аппарат высокого давления HDS 18/18-4 Classic
Мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды обеспечивает сверхвысокую производительность в 1800 л/ч и позволяет одновременно использовать две струйные трубки при рабочем давлении 180 бар.
За счет сверхпроизводительности 1800 л/ч, мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 18/18-4 S Classic обеспечивает максимальную эффективность при удалении даже самых стойких загрязнений. Надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, защищенный фильтром тонкой очистки воды, позволяет достигать рабочего давления до 180 бар и обеспечивает возможность одновременного использования двух струйных трубок. За комфортную работу без ощущения усталости отвечает пистолет EASY! Force Advanced с регулятором Servo-Control, который позволяет настраивать расход и давление воды непосредственно на пистолете. Колеса с защитой от проколов, два передних колесика и крюк для подъема краном способствуют удобному использованию и облегчают транспортировку аппарата. HDS 18/18-4 S Classic оснащен 4-полюсным низкооборотным электродвигателем и функцией плавного старта, системой контроля пламени для стационарного использования, а также системой дозирования для защиты от известковых отложений в поплавковой камере. Кроме того, благодаря режиму eco!efficiency от Kärcher аппарат обеспечивает экономичную и эффективную работу. Дополнительно, прочная трубчатая стальная рама надежно защищает аппарат отповреждений. В комплект поставки входит шланг высокого давления, длиной 10 м.
Особенности и преимущества
Прочный и надежный аппарат для тяжелых условий эксплуатацииНасос с кривошипно-шатунным механизмом, отличающийся проверенным качеством Kärcher Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Эффективная технология горелкиВысокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы. Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л. В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
- Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
Высокая мобильность
- Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
- С крановым крюком для удобной транспортировки.
- Прочные передние колесики и большие задние колеса гарантируют удобное использование на строительных площадках.
Поплавковая камера с дозатором системного средства защиты
- Система умягчения воды предотвращает образование отложений на нагревательном элементе, что способствует продлению срока службы аппарата.
Готов к стационарному применению
- В стандартной комплектации с интегрированным контролем горения для стационарной работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|870 - 1730
|Рабочее давление (бар/МПа)
|50 - 180 / 5 - 18
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|6,5
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|5,2
|Потребляемая мощность (кВт)
|11
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|025
|Подвод воды
|1″
|Топливный бак (л)
|30
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|210
|Вес (с упаковкой) (кг)
|222,197
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления.
- Опция для работы с двумя струйными трубками
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Защита от сухого хода
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 18/18-4 Classic
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