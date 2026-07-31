Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Мобільний апарат високого тиску з підігрівом води забезпечує надвисоку продуктивність у 1800 л/год і дозволяє одночасно використовувати дві струменеві трубки при робочому тиску 180 бар.
Завдяки великій продуктивності 1800 л/год, мобільний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 18/18-4 S Classic забезпечує максимальну ефективність при видаленні навіть найстійкіших забруднень. Надійний насос із кривошипно-шатунним механізмом, захищений фільтром тонкого очищення води, дозволяє досягати робочого тиску до 180 бар і забезпечує можливість одночасного використання двох струменевих трубок. За комфортну роботу без відчуття втоми відповідає пістолет EASY!Force Advanced із регулятором Servo-Control, який дозволяє налаштовувати витрату та тиск води безпосередньо на пістолеті. Колеса із захистом від проколів, два передніх коліщатка та гак для підйому краном сприяють зручному використанню та полегшують транспортування апарата. HDS 18/18-4 S Classic оснащений 4-полюсним низькообертовим електродвигуном і функцією плавного старту, системою контролю полум'я для стаціонарного використання, а також системою дозування для захисту від вапняних відкладень у поплавковій камері. Крім того, завдяки режиму eco!efficiency від Kärcher апарат забезпечує економічну та ефективну роботу. Додатково, міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. У комплект поставки входить шланг високого тиску, довжиною 10 м.
Особливості та переваги
Міцний та надійний апарат для складних умов експлуатаціїНасос із кривошипно-шатунним механізмом, який вирізняється перевіреною якістю Kärcher. Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
Ефективна технологія пальникаВисокий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби. Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л. У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force. Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Надійність
- Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса.
- Потужний, 4-полюсний, низькообертовий електродвигун.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Висока мобільність
- Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
- З крановим гаком для зручного транспортування.
- Міцні передні коліщатка та великі задні колеса гарантують зручність використання на будівельних майданчиках.
Поплавкова камера з дозатором системного засобу захисту
- Система пом'якшення води запобігає утворенню накипу на нагрівальному змійовику, що сприяє подовженню терміну служби апарату.
Готовий до стаціонарного використання
- В стандартній комплектації з інтегрованим контролем горіння для стаціонарної роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|870 - 1730
|Робочий тиск (бар/МПа)
|50 - 180 / 5 - 18
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|6,5
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|5,2
|Споживана потужність (кВт)
|11
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|025
|Підведення води
|1″
|Паливний бак (л)
|30
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|210
|Вага (з упаковкою) (кг)
|222,197
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Автоматична система скидання тиску.
- Опція для роботи з двома струменевими трубками
- Вилка з перемиканням полярності (3~)
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Захист від сухого ходу.
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
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Запчастини для HDS 18/18-4 Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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