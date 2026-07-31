Завдяки великій продуктивності 1800 л/год, мобільний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 18/18-4 S Classic забезпечує максимальну ефективність при видаленні навіть найстійкіших забруднень. Надійний насос із кривошипно-шатунним механізмом, захищений фільтром тонкого очищення води, дозволяє досягати робочого тиску до 180 бар і забезпечує можливість одночасного використання двох струменевих трубок. За комфортну роботу без відчуття втоми відповідає пістолет EASY!Force Advanced із регулятором Servo-Control, який дозволяє налаштовувати витрату та тиск води безпосередньо на пістолеті. Колеса із захистом від проколів, два передніх коліщатка та гак для підйому краном сприяють зручному використанню та полегшують транспортування апарата. HDS 18/18-4 S Classic оснащений 4-полюсним низькообертовим електродвигуном і функцією плавного старту, системою контролю полум'я для стаціонарного використання, а також системою дозування для захисту від вапняних відкладень у поплавковій камері. Крім того, завдяки режиму eco!efficiency від Kärcher апарат забезпечує економічну та ефективну роботу. Додатково, міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. У комплект поставки входить шланг високого тиску, довжиною 10 м.