Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic

Мобільний апарат високого тиску з підігрівом води забезпечує надвисоку продуктивність у 1800 л/год і дозволяє одночасно використовувати дві струменеві трубки при робочому тиску 180 бар.

Завдяки великій продуктивності 1800 л/год, мобільний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 18/18-4 S Classic забезпечує максимальну ефективність при видаленні навіть найстійкіших забруднень. Надійний насос із кривошипно-шатунним механізмом, захищений фільтром тонкого очищення води, дозволяє досягати робочого тиску до 180 бар і забезпечує можливість одночасного використання двох струменевих трубок. За комфортну роботу без відчуття втоми відповідає пістолет EASY!Force Advanced із регулятором Servo-Control, який дозволяє налаштовувати витрату та тиск води безпосередньо на пістолеті. Колеса із захистом від проколів, два передніх коліщатка та гак для підйому краном сприяють зручному використанню та полегшують транспортування апарата. HDS 18/18-4 S Classic оснащений 4-полюсним низькообертовим електродвигуном і функцією плавного старту, системою контролю полум'я для стаціонарного використання, а також системою дозування для захисту від вапняних відкладень у поплавковій камері. Крім того, завдяки режиму eco!efficiency від Kärcher апарат забезпечує економічну та ефективну роботу. Додатково, міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. У комплект поставки входить шланг високого тиску, довжиною 10 м.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic: Міцний та надійний апарат для складних умов експлуатації
Міцний та надійний апарат для складних умов експлуатації
Насос із кривошипно-шатунним механізмом, який вирізняється перевіреною якістю Kärcher. Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic: Ефективна технологія пальника
Ефективна технологія пальника
Високий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби. Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л. У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic: Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force. Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Надійність
  • Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса.
  • Потужний, 4-полюсний, низькообертовий електродвигун.
  • Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Висока мобільність
  • Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
  • З крановим гаком для зручного транспортування.
  • Міцні передні коліщатка та великі задні колеса гарантують зручність використання на будівельних майданчиках.
Поплавкова камера з дозатором системного засобу захисту
  • Система пом'якшення води запобігає утворенню накипу на нагрівальному змійовику, що сприяє подовженню терміну служби апарату.
Готовий до стаціонарного використання
  • В стандартній комплектації з інтегрованим контролем горіння для стаціонарної роботи.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 870 - 1730
Робочий тиск (бар/МПа) 50 - 180 / 5 - 18
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 80
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 6,5
Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год) 5,2
Споживана потужність (кВт) 11
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 025
Підведення води 1″
Паливний бак (л) 30
Вага (з аксесуарами) (кг) 210
Вага (з упаковкою) (кг) 222,197

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • Автоматична система скидання тиску.
  • Опція для роботи з двома струменевими трубками
  • Вилка з перемиканням полярності (3~)
  • Система еластичного демпфування (SDS)
  • Захист від сухого ходу.
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic
Апарат високого тиску HDS 18/18-4 Classic

Відео

Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
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Чистячий засіб
Запчастини для HDS 18/18-4 Classic

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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