60-сантиметровый держатель мопа для вытирания пыли представляет собой легкую шарнирную конструкцию, предназначенную для установки мопов для вытирания пыли шириной 60 см. Поскольку мопы из хлопка могут немного усаживаться при стирке, крепежные элементы держателя допускают соответствующую регулировку. Шарнирное крепление рукоятки к держателю мопа позволяет эффективно очищать заставленные площади больших размеров, включая их краевые участки. При этом, малый вес держателя обеспечивает продолжительную работу без переутомления.