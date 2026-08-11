Держатель мопа под систему крепления карманов с одним фиксатором, 40 см

Удобный держатель мопа шириной 40 см, который поворачивается на 360°, позволяет быстро заменять мопы, закрепляемые карманами.

Держатель совместим с любыми ручками диаметром посадочного отверстия от 18 до 23 мм, в т. ч. с нашими алюминиевыми и телескопическими ручками.

Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD
Крепление текстиля Карманы
Материал Полиамид / Стекловолокно / Полипропилен
Рабочая ширина (см) 40
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,514
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 x 110
Держатель мопа под систему крепления карманов с одним фиксатором, 40 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
Принадлежности