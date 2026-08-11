Тримач мопа під систему кріплення кишень з одним фіксатором, 40 см

Зручний тримач мопа шириною 40 см, який повертається на 360°, дає змогу швидко замінювати мопи, що фіксуються кишенями.

Тримач сумісний з будь-якими ручками з діаметром посадкового отвору від 18 до 23 мм, у т. ч. з нашими алюмінієвими і телескопічними ручками.

Специфікації

Технічні характеристики

Програма STANDARD
Текстильне кріплення Pockets система
Матеріал Поліамід / Скловолокно / Поліпропілен
Робоча ширина (см) 40
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,514
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 x 110
Тримач мопа під систему кріплення кишень з одним фіксатором, 40 см
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
Аксесуари