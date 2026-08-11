Тримач мопа під систему кріплення кишень з одним фіксатором, 40 см
Зручний тримач мопа шириною 40 см, який повертається на 360°, дає змогу швидко замінювати мопи, що фіксуються кишенями.
Тримач сумісний з будь-якими ручками з діаметром посадкового отвору від 18 до 23 мм, у т. ч. з нашими алюмінієвими і телескопічними ручками.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD
|Текстильне кріплення
|Pockets система
|Матеріал
|Поліамід / Скловолокно / Поліпропілен
|Робоча ширина (см)
|40
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,514
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 x 110
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання