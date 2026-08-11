Держатель мопа с зажимами, 40 см

Решение для легкой и оперативной уборки: высококачественный держатель мопа шириной 40 см с системой крепления на зажимах, системой блокировки и шарниром, поворачивающимся на 360°. Совместим с любыми ручками с диаметром посадочного отверстия от 18 до 23 мм, включая наши алюминиевые и телескопические ручки.

Решение для легкой и оперативной уборки: высококачественный держатель мопа шириной 40 см с системой крепления на зажимах, системой блокировки и шарниром, поворачивающимся на 360°. Совместим с любыми ручками с диаметром посадочного отверстия от 18 до 23 мм, включая наши алюминиевые и телескопические ручки.

Спецификации

Технические характеристики

Программа CLASSIC
Крепление текстиля накладки
Материал Полиамид / Стекловолокно / Полипропилен
Рабочая ширина (см) 40
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,551
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 x 110
Держатель мопа с зажимами, 40 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
Принадлежности