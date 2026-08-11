Держатель мопа с зажимами, 40 см
Решение для легкой и оперативной уборки: высококачественный держатель мопа шириной 40 см с системой крепления на зажимах, системой блокировки и шарниром, поворачивающимся на 360°. Совместим с любыми ручками с диаметром посадочного отверстия от 18 до 23 мм, включая наши алюминиевые и телескопические ручки.
Решение для легкой и оперативной уборки: высококачественный держатель мопа шириной 40 см с системой крепления на зажимах, системой блокировки и шарниром, поворачивающимся на 360°. Совместим с любыми ручками с диаметром посадочного отверстия от 18 до 23 мм, включая наши алюминиевые и телескопические ручки.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Крепление текстиля
|накладки
|Материал
|Полиамид / Стекловолокно / Полипропилен
|Рабочая ширина (см)
|40
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,551
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 x 110
Области применения
- Полы – влажная уборка