Держатель мопа с зажимами, 40 см

Решение для легкой и оперативной уборки: высококачественный держатель мопа шириной 40 см с системой крепления на зажимах, системой блокировки и шарниром, поворачивающимся на 360°. Совместим с любыми ручками с диаметром посадочного отверстия от 18 до 23 мм, включая наши алюминиевые и телескопические ручки.