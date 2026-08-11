Тримач мопа з затискачами, 40 см

Рішення для легкого та оперативного прибирання: високоякісний тримач мопа шириною 40 см, з системою кріплення на затискачах, системою блокування і шарніром, який повертається на 360°. Він сумісний з будь-якими руяками з діаметром посадкового отвору від 18 до 23 мм, в т. ч. з нашими алюмінієвими і телескопічними рукоятками.