Тримач мопа з затискачами, 40 см
Рішення для легкого та оперативного прибирання: високоякісний тримач мопа шириною 40 см, з системою кріплення на затискачах, системою блокування і шарніром, який повертається на 360°. Він сумісний з будь-якими руяками з діаметром посадкового отвору від 18 до 23 мм, в т. ч. з нашими алюмінієвими і телескопічними рукоятками.
Рішення для легкого та оперативного прибирання: високоякісний тримач мопа шириною 40 см, з системою кріплення на затискачах, системою блокування і шарніром, який повертається на 360°. Він сумісний з будь-якими руяками з діаметром посадкового отвору від 18 до 23 мм, в т. ч. з нашими алюмінієвими і телескопічними рукоятками.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Текстильне кріплення
|Flaps система
|Матеріал
|Поліамід / Скловолокно / Поліпропілен
|Робоча ширина (см)
|40
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,551
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 x 110
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання