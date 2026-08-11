Тримач мопа з затискачами, 40 см

Рішення для легкого та оперативного прибирання: високоякісний тримач мопа шириною 40 см, з системою кріплення на затискачах, системою блокування і шарніром, який повертається на 360°. Він сумісний з будь-якими руяками з діаметром посадкового отвору від 18 до 23 мм, в т. ч. з нашими алюмінієвими і телескопічними рукоятками.

Рішення для легкого та оперативного прибирання: високоякісний тримач мопа шириною 40 см, з системою кріплення на затискачах, системою блокування і шарніром, який повертається на 360°. Він сумісний з будь-якими руяками з діаметром посадкового отвору від 18 до 23 мм, в т. ч. з нашими алюмінієвими і телескопічними рукоятками.

Специфікації

Технічні характеристики

Програма CLASSIC
Текстильне кріплення Flaps система
Матеріал Поліамід / Скловолокно / Поліпропілен
Робоча ширина (см) 40
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,551
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 x 110
Тримач мопа з затискачами, 40 см
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
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