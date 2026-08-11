Моп из микроволокна Uni Junior Soft с системой крепления Uni System, 35 см

Белый плоский моп из микрофибры с зелеными полосами с интенсивным действием.

Идеально подходит для внутренних гладких или антистатических полов с жирными загрязнениями.

Спецификации

Технические характеристики

Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 35
Крепление текстиля Uni System
Материал 80% полиэстер / 20% полиамид
Материал текстиля Микрофибра
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,08
Масса с упаковкой (кг) 0,105
Размеры (Д × Ш) (мм) 350 / 150
Размеры (в упаковке) (мм) 350 x 150 x 15
Моп из микроволокна Uni Junior Soft с системой крепления Uni System, 35 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка