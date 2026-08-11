Моп з мікроволокна Uni Junior Soft з системою кріплення Uni System, 35 см
Білий моп з мікроволокна, який закріплюється за допомогою затискачів, із зеленими ворсистими смужками для інтенсивного очищення й основою зі спанбонду.
Цей моп використовується в комбінації з відром з віджимом Uni Bucket. Ідеальне рішення для очищення гладких або нековзних підлогових покриттів у приміщеннях від жирових забруднень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип підлогового покриття
|Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
|Ступінь забруднення
|Низький та середній
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|35
|Текстильне кріплення
|Uni System
|Матеріал
|80% PET / 20% PA
|Текстильний матеріал
|мікроволокно
|Температура прання (°C)
|макс. 90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту / Маса на м² (кг)
|0,08
|Маса з упаковкою (кг)
|0,105
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|350 / 150
|Розміри (в упаковці) (мм)
|350 x 150 x 15
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання