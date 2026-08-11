Моп з мікроволокна Uni Junior Soft з системою кріплення Uni System, 35 см

Білий моп з мікроволокна, який закріплюється за допомогою затискачів, із зеленими ворсистими смужками для інтенсивного очищення й основою зі спанбонду.

Цей моп використовується в комбінації з відром з віджимом Uni Bucket. Ідеальне рішення для очищення гладких або нековзних підлогових покриттів у приміщеннях від жирових забруднень.

Специфікації

Технічні характеристики

Тип підлогового покриття Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Ступінь забруднення Низький та середній
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 35
Текстильне кріплення Uni System
Матеріал 80% PET / 20% PA
Текстильний матеріал мікроволокно
Температура прання (°C) макс. 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Кількість (шт.) 1
Маса продукту / Маса на м² (кг) 0,08
Маса з упаковкою (кг) 0,105
Розміри (Д × Ш) (мм) 350 / 150
Розміри (в упаковці) (мм) 350 x 150 x 15
Моп з мікроволокна Uni Junior Soft з системою кріплення Uni System, 35 см
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання