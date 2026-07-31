Скребок для сгона воды, 75 см
Резиновый сгон от Kärcher шириной 75 см с двойной резиновой полоской из вспененного неопрена.
Подходит ко всем рукояткам с диаметром посадочного отверстия от 18 до 23 мм: резиновый сгон от Kärcher шириной 75 см. Благодаря двойной черной полоске из вспененного неопрена сгон прекрасно подходит для удаления больших объемов воды. При этом его очень легко содержать в чистоте.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ
|Рабочая ширина (см)
|75
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,32
|Масса с упаковкой (кг)
|0,361
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|750 x 140 x 40
|Размеры (в упаковке) (мм)
|750 x 140 x 40
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка