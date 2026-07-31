Подходит ко всем рукояткам с диаметром посадочного отверстия от 18 до 23 мм: резиновый сгон от Kärcher шириной 75 см. Благодаря двойной черной полоске из вспененного неопрена сгон прекрасно подходит для удаления больших объемов воды. При этом его очень легко содержать в чистоте.