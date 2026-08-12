Для быстрой и легкой очистки грузовиков, седельных тягачей с полуприцепами или автобусов максимальной высотой 4,20 м прекрасно подходит наша однощеточная моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012, вручную перемещаемая оператором вокруг транспортного средства и очищающая его со всех сторон. Установка, подключаемая к электросети 3~ / 230 В / 50 Гц, рассчитана на уход за небольшим автопарком (до 15 автомобилей). Она впечатляет стабильной конструкцией, простотой в управлении и перемещении, а также превосходными результатами мойки. Ее прочная сварная рама изготовлена из алюминия, а ряд других высококачественных компонентов (например, регулировочное колесо из нержавеющей стали или брызгозащитный экран из специального полиэфирного материала) обеспечивают высокую стойкость к коррозии. В опорную раму щетки интегрированы 2 трубы с форсунками, обеспечивающие орошение профилированных щеточных полусегментов с полиэтиленовой щетиной. Щетка рабочим диаметром около 1000 мм смонтирована на валу, закрепленном с обеих сторон и приводимым во вращение электродвигателем через цепную передачу с устройством автоматического натяжения цепи. Четыре поворотных колеса позволяют оператору легко позиционировать установку по отношению к автомобилю, а закрепленные на ее раме ролики из мягкой резины – выдерживать необходимое расстояние до него.