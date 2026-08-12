Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012
Оптимальное решение для содержания в чистоте небольших автопарков, включающих до 15 грузовых автомобилей или автобусов высотой до 4,2 м: наша управляемая оператором вручную однощеточная моечная установка RBS 6012.
Для быстрой и легкой очистки грузовиков, седельных тягачей с полуприцепами или автобусов максимальной высотой 4,20 м прекрасно подходит наша однощеточная моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012, вручную перемещаемая оператором вокруг транспортного средства и очищающая его со всех сторон. Установка, подключаемая к электросети 3~ / 230 В / 50 Гц, рассчитана на уход за небольшим автопарком (до 15 автомобилей). Она впечатляет стабильной конструкцией, простотой в управлении и перемещении, а также превосходными результатами мойки. Ее прочная сварная рама изготовлена из алюминия, а ряд других высококачественных компонентов (например, регулировочное колесо из нержавеющей стали или брызгозащитный экран из специального полиэфирного материала) обеспечивают высокую стойкость к коррозии. В опорную раму щетки интегрированы 2 трубы с форсунками, обеспечивающие орошение профилированных щеточных полусегментов с полиэтиленовой щетиной. Щетка рабочим диаметром около 1000 мм смонтирована на валу, закрепленном с обеих сторон и приводимым во вращение электродвигателем через цепную передачу с устройством автоматического натяжения цепи. Четыре поворотных колеса позволяют оператору легко позиционировать установку по отношению к автомобилю, а закрепленные на ее раме ролики из мягкой резины – выдерживать необходимое расстояние до него.
Особенности и преимущества
Регулировочное колесоВозможность перемещения вдоль вертикальных и наклонных поверхностей. Возможность очистки наклонных передних поверхностей автомобилей (с углом наклона до 10°).
Система дозирования чистящего средстваВозможность добавки чистящего средства при помощи дозирующего насоса.
Безопасность управления и эксплуатацииВращение щетки облегчает перемещение установки вдоль транспортного средства. Если отпустить ручку, вращение щеток останавливается.
Легкая алюминиевая конструкция
- Высокая устойчивость к внешним воздействиям.
- Обшивка полукруглой формы надежно защищает оператора от брызг воды.
4 основных и 2 дополнительных колеса
- Превосходная маневренность и высокая устойчивость.
Спецификации
Технические характеристики
|Высота установки (мм)
|3810
|Рабочая высота (мм)
|3645
|Технические требования к установке оборудования (мм)
|4620 x 1700 x 1500
|Количество фаз тока (~)
|3
|Частота (Гц)
|50
|Напряжение (В)
|230
Комплектация
- Шкаф управления установкой
- Стандартная высота колес
Оснащение
- Количество щеток: 1 шт.
- Индивидуальное оснащение щетками
Области применения
- Для ручной наружной очистки автомобилей со всех сторон