Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012

Оптимальне рішення для утримання в чистоті невеликих автопарків, що включають до 15 вантажних автомобілів або автобусів висотою до 4,2 м: наша керована оператором вручну однощіткова мийна установка RBS 6012.

Для швидкого і легкого очищення вантажівок, сідельних тягачів з напівпричепами або автобусів максимальною висотою 4,20 м прекрасно підходить наша однощіткова мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012, яку вручну переміщає оператор навколо транспортного засобу, а потім очищає його з усіх боків. Установка, що підключається до електромережі 3~/230 В/50 Гц, розрахована на догляд за невеликим автопарком (до 15 автомобілів). Вона вражає стабільною конструкцією, простотою в управлінні і переміщенні, а також чудовими результатами мийки. Її міцна зварна рама виготовлена з алюмінію, а низка інших високоякісних компонентів (наприклад, регулювальне колесо з неіржавкої сталі або бризкозахисний екран зі спеціального поліефірного матеріалу) забезпечують високу стійкість до корозії. В опорну раму щітки інтегровані 2 труби з форсунками, що забезпечують зрошення профільованих щіткових напівсегментів з поліетиленовою щетиною. Щітка робочим діаметром близько 1000 мм змонтована на валу, закріпленому по обидва боки, що приводиться в обертання електродвигуном через ланцюгову передачу з пристроєм автоматичного натягу ланцюга. Чотири поворотних колеса дають змогу оператору легко позиціонувати установку щодо автомобіля, а закріплені на її рамі ролики з м'якої гуми - витримувати необхідну відстань до нього.

Особливості та переваги
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012: Регулювальне колесо
Регулювальне колесо
Можливість переміщення вздовж вертикальних і похилих поверхонь. Можливість очищення похилих передніх поверхонь автомобілів (з кутом нахилу до 10°).
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012: Система дозування миючого засобу
Система дозування миючого засобу
Можливість додавання засобу для чищення за допомогою дозуючого насоса.
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012: Безпека управління та експлуатації
Безпека управління та експлуатації
Обертання щітки полегшує переміщення установки вздовж транспортного засобу. Якщо відпустити ручку, обертання щіток зупиняється.
Легка алюмінієва конструкція
  • Висока стійкість до зовнішніх впливів.
  • Обшивка напівкруглої форми надійно захищає оператора від бризок води.
4 основних і 2 додаткових колеса
  • Чудова маневреність і висока стійкість.
Специфікації

Технічні характеристики

Висота установки (мм) 3810
Робоча висота (мм) 3645
Технічні вимоги до встановлення обладнання (мм) 4620 x 1700 x 1500
Кількість фаз струму (~) 3
Частота (Гц) 50
Напруга (В) 230

Комплектація

  • Підлогонатирач
  • Стандартна висота коліс

Оснащення

  • Кількість щіток: 1 шт.
  • Індивідуальне оснащення щітками
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012
Області застосування
  • Для ручного зовнішнього очищення автомобілів з усіх боків
Чистячий засіб