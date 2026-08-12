Для швидкого і легкого очищення вантажівок, сідельних тягачів з напівпричепами або автобусів максимальною висотою 4,20 м прекрасно підходить наша однощіткова мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012, яку вручну переміщає оператор навколо транспортного засобу, а потім очищає його з усіх боків. Установка, що підключається до електромережі 3~/230 В/50 Гц, розрахована на догляд за невеликим автопарком (до 15 автомобілів). Вона вражає стабільною конструкцією, простотою в управлінні і переміщенні, а також чудовими результатами мийки. Її міцна зварна рама виготовлена з алюмінію, а низка інших високоякісних компонентів (наприклад, регулювальне колесо з неіржавкої сталі або бризкозахисний екран зі спеціального поліефірного матеріалу) забезпечують високу стійкість до корозії. В опорну раму щітки інтегровані 2 труби з форсунками, що забезпечують зрошення профільованих щіткових напівсегментів з поліетиленовою щетиною. Щітка робочим діаметром близько 1000 мм змонтована на валу, закріпленому по обидва боки, що приводиться в обертання електродвигуном через ланцюгову передачу з пристроєм автоматичного натягу ланцюга. Чотири поворотних колеса дають змогу оператору легко позиціонувати установку щодо автомобіля, а закріплені на її рамі ролики з м'якої гуми - витримувати необхідну відстань до нього.