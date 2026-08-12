Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012
Оптимальне рішення для утримання в чистоті невеликих автопарків, що включають до 15 вантажних автомобілів або автобусів висотою до 4,2 м: наша керована оператором вручну однощіткова мийна установка RBS 6012.
Для швидкого і легкого очищення вантажівок, сідельних тягачів з напівпричепами або автобусів максимальною висотою 4,20 м прекрасно підходить наша однощіткова мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012, яку вручну переміщає оператор навколо транспортного засобу, а потім очищає його з усіх боків. Установка, що підключається до електромережі 3~/230 В/50 Гц, розрахована на догляд за невеликим автопарком (до 15 автомобілів). Вона вражає стабільною конструкцією, простотою в управлінні і переміщенні, а також чудовими результатами мийки. Її міцна зварна рама виготовлена з алюмінію, а низка інших високоякісних компонентів (наприклад, регулювальне колесо з неіржавкої сталі або бризкозахисний екран зі спеціального поліефірного матеріалу) забезпечують високу стійкість до корозії. В опорну раму щітки інтегровані 2 труби з форсунками, що забезпечують зрошення профільованих щіткових напівсегментів з поліетиленовою щетиною. Щітка робочим діаметром близько 1000 мм змонтована на валу, закріпленому по обидва боки, що приводиться в обертання електродвигуном через ланцюгову передачу з пристроєм автоматичного натягу ланцюга. Чотири поворотних колеса дають змогу оператору легко позиціонувати установку щодо автомобіля, а закріплені на її рамі ролики з м'якої гуми - витримувати необхідну відстань до нього.
Особливості та переваги
Регулювальне колесоМожливість переміщення вздовж вертикальних і похилих поверхонь. Можливість очищення похилих передніх поверхонь автомобілів (з кутом нахилу до 10°).
Система дозування миючого засобуМожливість додавання засобу для чищення за допомогою дозуючого насоса.
Безпека управління та експлуатаціїОбертання щітки полегшує переміщення установки вздовж транспортного засобу. Якщо відпустити ручку, обертання щіток зупиняється.
Легка алюмінієва конструкція
- Висока стійкість до зовнішніх впливів.
- Обшивка напівкруглої форми надійно захищає оператора від бризок води.
4 основних і 2 додаткових колеса
- Чудова маневреність і висока стійкість.
Специфікації
Технічні характеристики
|Висота установки (мм)
|3810
|Робоча висота (мм)
|3645
|Технічні вимоги до встановлення обладнання (мм)
|4620 x 1700 x 1500
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Частота (Гц)
|50
|Напруга (В)
|230
Комплектація
- Підлогонатирач
- Стандартна висота коліс
Оснащення
- Кількість щіток: 1 шт.
- Індивідуальне оснащення щітками
Області застосування
- Для ручного зовнішнього очищення автомобілів з усіх боків