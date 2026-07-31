Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6014

Перемещаемая вручную однощеточная моечная установка RBS 6014 с трехфазным электропитанием (400 В / 50 Гц) предназначена для быстрой наружной очистки грузовых автомобилей. Прекрасно подходит для небольших автопарков (до 15 транспортных средств).

Созданная на основе нашего богатого опыта в области технологий наружной очистки автомобилей однощеточная моечная установка RBS 6014 предназначена для ухода за различными грузовыми автомобилями (в т. ч. седельными тягачами и прицепами) и автобусами габаритной высотой до 4,2 м. Перемещаемая и управляемая вручную установка, подключаемая к электросети 3~ / 400 В / 50 Гц, представляет собой эффективное решение для автопарков, включающих до 15 транспортных средств. 4 легкоподвижных колеса позволяют легко перемещать ее относительно автомобиля, очищая при этом его переднюю, заднюю и боковые поверхности, включая наклонные (под углом до 10°). В опорную раму щетки интегрированы две трубы с форсунками, обеспечивающими орошение щетки рабочим диаметром около 1000 мм, состоящей из полусегментов с профилированной полиэтиленовой щетиной. Закрепленный с обеих сторон щеточный вал приводится во вращение электродвигателем через цепную передачу с устройством автоматического натяжения цепи. Прочная и устойчивая к коррозии конструкция установки включает сварную алюминиевую раму и ряд других надежных и не подверженных коррозии компонентов, в частности брызгозащитный экран из специального прозрачного полиэфирного материала и регулировочное колесо из нержавеющей стали.

Особенности и преимущества
Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6014: Регулировочное колесо
Регулировочное колесо
Возможность перемещения вдоль вертикальных и наклонных поверхностей. Возможность очистки наклонных передних поверхностей автомобилей (с углом наклона до 10°).
Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6014: Система дозирования чистящего средства
Система дозирования чистящего средства
Возможность добавки чистящего средства при помощи дозирующего насоса.
Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6014: Безопасность управления и эксплуатации
Безопасность управления и эксплуатации
Вращение щетки облегчает перемещение установки вдоль транспортного средства. Если отпустить ручку, вращение щеток останавливается.
Легкая алюминиевая конструкция
  • Высокая устойчивость к внешним воздействиям.
  • Обшивка полукруглой формы надежно защищает оператора от брызг воды.
4 основных и 2 дополнительных колеса
  • Превосходная маневренность и высокая устойчивость.
  • Точное перемещение в процессе мойки автомобиля.
Спецификации

Технические характеристики

Высота установки (мм) 4370
Рабочая высота (мм) 4205
Технические требования к установке оборудования (мм) 4620 x 1700 x 1500
Количество фаз тока (~) 3
Частота (Гц) 50
Напряжение (В) 400

Комплектация

  • Шкаф управления установкой
  • Стандартная высота колес

Оснащение

  • Количество щеток: 1 шт.
  • Индивидуальное оснащение щетками
Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6014
Области применения
  • Для ручной наружной очистки автомобилей со всех сторон
Чистящее средство