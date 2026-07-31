Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6014
Переміщувана вручну однощіткова мийна установка RBS 6014 з трифазним електроживленням (400 В / 50 Гц) призначена для швидкого зовнішнього очищення вантажних автомобілів. Чудово підходить для невеликих автопарків (до 15 транспортних засобів).
Створена на основі нашого багатого досвіду в галузі технологій зовнішнього очищення автомобілів однощіткова мийна установка RBS 6014 призначена для догляду за різними вантажними автомобілями (в т. ч. сідельними тягачами і причепами) і автобусами габаритною висотою до 4,2 м. Переміщувана і керована вручну установка, що під'єднується до електромережі 3~/400 В/50 Гц, є ефективним рішенням для автопарків, що включають до 15 транспортних засобів. 4 легкорухомих колеса дають змогу легко переміщати її відносно автомобіля, очищаючи водночас його передню, задню і бічні поверхні, включно з похилими (під кутом до 10°). В опорну раму щітки інтегровані дві труби з форсунками, що забезпечують зрошення щітки робочим діаметром близько 1000 мм, яка складається з напівсегментів з профільованою поліетиленовою щетиною. Закріплений з обох боків щітковий вал приводиться в обертання електродвигуном через ланцюгову передачу з пристроєм автоматичного натягу ланцюга. Міцна і стійка до корозії конструкція установки включає зварену алюмінієву раму і низку інших надійних і не схильних до корозії компонентів, зокрема бризкозахисний екран зі спеціального прозорого поліефірного матеріалу і регулювальне колесо знержавіючої сталі.
Особливості та переваги
Регулювальне колесоМожливість переміщення вздовж вертикальних і похилих поверхонь. Можливість очищення похилих передніх поверхонь автомобілів (з кутом нахилу до 10°).
Система дозування миючого засобуМожливість додавання засобу для чищення за допомогою дозуючого насоса.
Безпека управління та експлуатаціїОбертання щітки полегшує переміщення установки вздовж транспортного засобу. Якщо відпустити ручку, обертання щіток зупиняється.
Легка алюмінієва конструкція
- Висока стійкість до зовнішніх впливів.
- Обшивка напівкруглої форми надійно захищає оператора від бризок води.
4 основних і 2 додаткових колеса
- Чудова маневреність і висока стійкість.
- Точне переміщення в процесі мийки автомобіля.
Специфікації
Технічні характеристики
|Висота установки (мм)
|4370
|Робоча висота (мм)
|4205
|Технічні вимоги до встановлення обладнання (мм)
|4620 x 1700 x 1500
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Частота (Гц)
|50
|Напруга (В)
|400
Комплектація
- Підлогонатирач
- Стандартна висота коліс
Оснащення
- Кількість щіток: 1 шт.
- Індивідуальне оснащення щітками
Області застосування
- Для ручного зовнішнього очищення автомобілів з усіх боків