Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6014

Переміщувана вручну однощіткова мийна установка RBS 6014 з трифазним електроживленням (400 В / 50 Гц) призначена для швидкого зовнішнього очищення вантажних автомобілів. Чудово підходить для невеликих автопарків (до 15 транспортних засобів).

Створена на основі нашого багатого досвіду в галузі технологій зовнішнього очищення автомобілів однощіткова мийна установка RBS 6014 призначена для догляду за різними вантажними автомобілями (в т. ч. сідельними тягачами і причепами) і автобусами габаритною висотою до 4,2 м. Переміщувана і керована вручну установка, що під'єднується до електромережі 3~/400 В/50 Гц, є ефективним рішенням для автопарків, що включають до 15 транспортних засобів. 4 легкорухомих колеса дають змогу легко переміщати її відносно автомобіля, очищаючи водночас його передню, задню і бічні поверхні, включно з похилими (під кутом до 10°). В опорну раму щітки інтегровані дві труби з форсунками, що забезпечують зрошення щітки робочим діаметром близько 1000 мм, яка складається з напівсегментів з профільованою поліетиленовою щетиною. Закріплений з обох боків щітковий вал приводиться в обертання електродвигуном через ланцюгову передачу з пристроєм автоматичного натягу ланцюга. Міцна і стійка до корозії конструкція установки включає зварену алюмінієву раму і низку інших надійних і не схильних до корозії компонентів, зокрема бризкозахисний екран зі спеціального прозорого поліефірного матеріалу і регулювальне колесо знержавіючої сталі.

Особливості та переваги
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6014: Регулювальне колесо
Регулювальне колесо
Можливість переміщення вздовж вертикальних і похилих поверхонь. Можливість очищення похилих передніх поверхонь автомобілів (з кутом нахилу до 10°).
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6014: Система дозування миючого засобу
Система дозування миючого засобу
Можливість додавання засобу для чищення за допомогою дозуючого насоса.
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6014: Безпека управління та експлуатації
Безпека управління та експлуатації
Обертання щітки полегшує переміщення установки вздовж транспортного засобу. Якщо відпустити ручку, обертання щіток зупиняється.
Легка алюмінієва конструкція
  • Висока стійкість до зовнішніх впливів.
  • Обшивка напівкруглої форми надійно захищає оператора від бризок води.
4 основних і 2 додаткових колеса
  • Чудова маневреність і висока стійкість.
  • Точне переміщення в процесі мийки автомобіля.
Специфікації

Технічні характеристики

Висота установки (мм) 4370
Робоча висота (мм) 4205
Технічні вимоги до встановлення обладнання (мм) 4620 x 1700 x 1500
Кількість фаз струму (~) 3
Частота (Гц) 50
Напруга (В) 400

Комплектація

  • Підлогонатирач
  • Стандартна висота коліс

Оснащення

  • Кількість щіток: 1 шт.
  • Індивідуальне оснащення щітками
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6014
Області застосування
  • Для ручного зовнішнього очищення автомобілів з усіх боків
Чистячий засіб