Створена на основі нашого багатого досвіду в галузі технологій зовнішнього очищення автомобілів однощіткова мийна установка RBS 6014 призначена для догляду за різними вантажними автомобілями (в т. ч. сідельними тягачами і причепами) і автобусами габаритною висотою до 4,2 м. Переміщувана і керована вручну установка, що під'єднується до електромережі 3~/400 В/50 Гц, є ефективним рішенням для автопарків, що включають до 15 транспортних засобів. 4 легкорухомих колеса дають змогу легко переміщати її відносно автомобіля, очищаючи водночас його передню, задню і бічні поверхні, включно з похилими (під кутом до 10°). В опорну раму щітки інтегровані дві труби з форсунками, що забезпечують зрошення щітки робочим діаметром близько 1000 мм, яка складається з напівсегментів з профільованою поліетиленовою щетиною. Закріплений з обох боків щітковий вал приводиться в обертання електродвигуном через ланцюгову передачу з пристроєм автоматичного натягу ланцюга. Міцна і стійка до корозії конструкція установки включає зварену алюмінієву раму і низку інших надійних і не схильних до корозії компонентів, зокрема бризкозахисний екран зі спеціального прозорого поліефірного матеріалу і регулювальне колесо знержавіючої сталі.