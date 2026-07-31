Многопостовая система самообслуживания SB MB оперируемая монетами или жетонами может поставляется как кабинетная версия (CAB) для наружной установки или как предварительно собранное шасси для размещения в техническом помещении (SKID) в соответствии с пожеланиями заказчика. Система предназначена для работы до четырех постов мойки и производится в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями клиентов. Это гарантирует, что система включает в себя именно те компоненты, которые действительно необходимы и отвечают всем запросам клиентов. SB-MB доступна в трех версиях кабинета (CAB, CAB10 и CAB2) для наружной установки, а так же SKID версия для размещения в техническом помещении. CAB1 и CAB2 версии размещаются между постами мойки, так как имеют интегрированные пульты управления и электронные жетоноприемники для управления процессом мойки с каждого из двух постов мойки. В противоположность этому версия CAB не размещается между постами мойки, так как не имеет интегрированных пультов управления. Процесс мойки на удаленных постах мойки управляется с помощью дистанционных пультов.ость этому версия CAB не размещается между постами мойки, так как не имеет интегрированных пультов управления. Процесс мойки на удаленных постах мойки управляется с помощью дистанционных пультов.