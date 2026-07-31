Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB MB 5/10
Мойка самообслуживания среднего класса Karcher SB MB. Благодаря своей компактности будет востребована на небольших земельных участках. Гибкая конфигурация позволяет оборудовать от 2 до 4 моечных постов и предлагать клиентам от 5 до 10 моечных программ. Так же возможно заказать оборудование, интегрированное в вандалоустойчивый термоизолированный корпус (Cab-версия) или на открытой раме для установки в помещении (Skid-версия).
Многопостовая система самообслуживания SB MB оперируемая монетами или жетонами может поставляется как кабинетная версия (CAB) для наружной установки или как предварительно собранное шасси для размещения в техническом помещении (SKID) в соответствии с пожеланиями заказчика. Система предназначена для работы до четырех постов мойки и производится в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями клиентов. Это гарантирует, что система включает в себя именно те компоненты, которые действительно необходимы и отвечают всем запросам клиентов. SB-MB доступна в трех версиях кабинета (CAB, CAB10 и CAB2) для наружной установки, а так же SKID версия для размещения в техническом помещении. CAB1 и CAB2 версии размещаются между постами мойки, так как имеют интегрированные пульты управления и электронные жетоноприемники для управления процессом мойки с каждого из двух постов мойки. В противоположность этому версия CAB не размещается между постами мойки, так как не имеет интегрированных пультов управления. Процесс мойки на удаленных постах мойки управляется с помощью дистанционных пультов.ость этому версия CAB не размещается между постами мойки, так как не имеет интегрированных пультов управления. Процесс мойки на удаленных постах мойки управляется с помощью дистанционных пультов.
Особенности и преимущества
Надежное снабжение чистящими средствамиПневматические дозирующие насосы обеспечивают высокую технологическую надежность в условиях одновременной загрузки всех моечных постов. Защита окружающей среды и в тоже время сокращение расходов
Экономичная очисткаПрименение концентрированных чистящих средств обеспечивает их низкий расход и эксплуатацию установки с низкими затратами и малым воздействием на окружающую среду.
Простота обслуживанияБольшие передние дверцы и съемная перегородка между ними обеспечивают удобный доступ ко всем узлам для быстрого выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установки.
Защита от вандализма
- Система с двумя ключами обеспечивает защиту кассеты для сбора монет при проведении работ с техническими агрегатами
Сбережение ресурсов
- Обработка сухой пеной уменьшает расход воды, способствуя сбережению ценных природных ресурсов.
Удобная очистка колес
- Колесные диски очищаются при помощи трубки высокого давления – отдельный инструмент для этого не требуется.
Безупречный блеск
- Высыхание автомобиля без образования пятен и разводов обеспечивается интегрированной системой осмотической обработки, удаляющей из воды минеральные вещества.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура горячей воды (°C)
|макс. 60
|Рабочее давление (бар)
|100 - 120
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воды (на каждый насос) (л/ч)
|500
|Обновления программного обеспечения доступны до
|2031-01-01
Оснащение
- Мойки самообслуживания: 2, 4
- Программы мойки: 11 шт.
- Пневматические дозирующие насосы
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