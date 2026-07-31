Апарат високого тиску для роботи в режимі самообслуговування SB MB 5/10
Мийка самообслуговування середнього класу Karcher SB MB. Завдяки своїй компактності ідеальна на невеликих земельних ділянках. Гнучка конфігурація дозволяє обладнати від 2 до 4 мийних постів і пропонувати клієнтам від 5 до 10 мийних програм. Так само можливо замовити обладнання, інтегроване в вандалостійкий термоізольований корпус (Cab-версія) або на відкритій рамі для установки в приміщенні (Skid-версія).
Багатопостова система самообслуговування SB-MB керується монетами або жетонами, може поставляється як кабінетна версія (CAB) для зовнішньої установки, або як попередньо зібране шасі для розміщення в технічному приміщенні (SKID) відповідно до побажань замовника. Система призначена для роботи до чотирьох постів миття і виробляється у відповідності з конкретними побажаннями та потребами клієнтів. Це гарантує, що система включає в себе саме ті компоненти, які дійсно необхідні і відповідають всім запитам клієнтів. SB-MB доступна в трьох версіях кабінету (CAB, CAB10 і CAB2) для зовнішньої установки, або SKID версія для розміщення в технічному приміщенні. CAB1 і CAB2 версії розміщуються між постами мийки, оскільки мають інтегровані пульти управління і електронні жетоноприймач для управління процесом мийки з кожного з двох постів миття. На противагу цьому версія CAB не розміщується між постамимийки, так як не має інтегрованих пультів управління. Процес миття на віддалених постах мийки управляється за допомогою дистанційних пультів.йки, так як не має інтегрованих пультів управління. Процес миття на віддалених постах мийки управляється за допомогою дистанційних пультів.
Особливості та переваги
Надійність дозуванняПневматичні дозувальні насоси забезпечують високу технологічну надійність в умовах одночасного завантаження всіх мийних постів. Захист навколишнього середовища і в теж час скорочення витрат
Економічно ефективне очищенняВикористання концентрованих мийних засобів гарантує їх економну витрату, знижує витрати на експлуатацію установки та мінімізує вплив на навколишнє середовище.
Простота обслуговуванняВеликі передні дверцята і знімна перегородка між ними забезпечують зручний доступ до всіх вузлів для швидкого виконання робіт з технічного обслуговування або ремонту установки.
Захист від вандалізму
- Система з двома ключами забезпечує захист касети для збору монет при проведенні робіт з технічними агрегатами
Економія ресурсів
- Застосування сухої піни дозволяє суттєво зменшити споживання води, сприяючи збереженню природних ресурсів.
Зручна очистка коліс
- Колісні диски очищаються за допомогою трубки високого тиску - окремий інструмент для цього не потрібно.
Бездоганний блиск
- Висихання автомобіля без утворення плям і розводів забезпечується інтегрованою системою осмотичної обробки, що видаляє з води мінеральні речовини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура гарячої води (°C)
|макс. 60
|Робочий тиск (бар)
|100 - 120
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата води (на кожний насос) (л/год)
|500
|Оновлення програмного забезпечення доступні до
|2031-01-01
Оснащення
- Мийки самообслуговування: 2, 4
- Програма миття: 11 шт.
- Пневматичні дозувальні насоси
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