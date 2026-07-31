Багатопостова система самообслуговування SB-MB керується монетами або жетонами, може поставляється як кабінетна версія (CAB) для зовнішньої установки, або як попередньо зібране шасі для розміщення в технічному приміщенні (SKID) відповідно до побажань замовника. Система призначена для роботи до чотирьох постів миття і виробляється у відповідності з конкретними побажаннями та потребами клієнтів. Це гарантує, що система включає в себе саме ті компоненти, які дійсно необхідні і відповідають всім запитам клієнтів. SB-MB доступна в трьох версіях кабінету (CAB, CAB10 і CAB2) для зовнішньої установки, або SKID версія для розміщення в технічному приміщенні. CAB1 і CAB2 версії розміщуються між постами мийки, оскільки мають інтегровані пульти управління і електронні жетоноприймач для управління процесом мийки з кожного з двох постів миття. На противагу цьому версія CAB не розміщується між постамимийки, так як не має інтегрованих пультів управління. Процес миття на віддалених постах мийки управляється за допомогою дистанційних пультів.йки, так як не має інтегрованих пультів управління. Процес миття на віддалених постах мийки управляється за допомогою дистанційних пультів.