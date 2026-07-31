Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB MU

Многопостовая мойка самообслуживания Karcher SB MU для больших автомоечных центров. Обладает аналогичными с SB MB техническими характеристиками и набором функций. Используя SB MU возможно оснастить от четырех до восьми моечных постов.

Модульная концепция предлагаемой Kärcher установки SB MU обеспечивает адаптацию к местным условиям и оптимальное оснащение моечных центров, насчитывающих от 4 до 8 моечных площадок. Покупатель может свободно выбирать необходимые ему компоненты (например, модули нагрева и подготовки воды) и все элементы оснащения моечных площадок. Такая гибкость является серьезным преимуществом: с развитием бизнеса можно без серьезных затрат расширить техническое оснащение предприятия, доведя число моечных постов до восьми.

Особенности и преимущества
Модульная конструкция
  • Систему можно адаптировать под индивидуальные потребности и легко расширять.
Эффективные программы мойки (макс. 11)
  • Каждое пожелание клиентов моек находит свое воплощение.
Предварительный монтаж модулей насосов на заводе
  • Быстрый и недорогой монтаж в месте эксплуатации.
  • Насосные модули проходят полную заводскую проверку работоспособности.
Пневматические дозирующие насосы
  • Использование концентрированных чистящих средств, высокая технологическая надежность.
Система пенной чистки Vario
  • Переключение режимов мокрой / сухой пены увеличивает вариативность.
Оптимальный доступ ко всем компонентам
  • Легкость в обслуживании.
Спецификации

Технические характеристики

Температура горячей воды (°C) макс. 60
Рабочее давление (бар) 100 - 120
Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воды (на каждый насос) (л/ч) 500
Обновления программного обеспечения доступны до 2031-01-01

Оснащение

  • Мойки самообслуживания: 4, 8
  • Программы мойки: 11 шт.
  • Пневматические дозирующие насосы
  • Система пенной чистки Vario
Принадлежности
Чистящее средство