Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB MU
Многопостовая мойка самообслуживания Karcher SB MU для больших автомоечных центров. Обладает аналогичными с SB MB техническими характеристиками и набором функций. Используя SB MU возможно оснастить от четырех до восьми моечных постов.
Модульная концепция предлагаемой Kärcher установки SB MU обеспечивает адаптацию к местным условиям и оптимальное оснащение моечных центров, насчитывающих от 4 до 8 моечных площадок. Покупатель может свободно выбирать необходимые ему компоненты (например, модули нагрева и подготовки воды) и все элементы оснащения моечных площадок. Такая гибкость является серьезным преимуществом: с развитием бизнеса можно без серьезных затрат расширить техническое оснащение предприятия, доведя число моечных постов до восьми.
Особенности и преимущества
Модульная конструкция
- Систему можно адаптировать под индивидуальные потребности и легко расширять.
Эффективные программы мойки (макс. 11)
- Каждое пожелание клиентов моек находит свое воплощение.
Предварительный монтаж модулей насосов на заводе
- Быстрый и недорогой монтаж в месте эксплуатации.
- Насосные модули проходят полную заводскую проверку работоспособности.
Пневматические дозирующие насосы
- Использование концентрированных чистящих средств, высокая технологическая надежность.
Система пенной чистки Vario
- Переключение режимов мокрой / сухой пены увеличивает вариативность.
Оптимальный доступ ко всем компонентам
- Легкость в обслуживании.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура горячей воды (°C)
|макс. 60
|Рабочее давление (бар)
|100 - 120
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воды (на каждый насос) (л/ч)
|500
|Обновления программного обеспечения доступны до
|2031-01-01
Оснащение
- Мойки самообслуживания: 4, 8
- Программы мойки: 11 шт.
- Пневматические дозирующие насосы
- Система пенной чистки Vario