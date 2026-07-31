Модульная концепция предлагаемой Kärcher установки SB MU обеспечивает адаптацию к местным условиям и оптимальное оснащение моечных центров, насчитывающих от 4 до 8 моечных площадок. Покупатель может свободно выбирать необходимые ему компоненты (например, модули нагрева и подготовки воды) и все элементы оснащения моечных площадок. Такая гибкость является серьезным преимуществом: с развитием бизнеса можно без серьезных затрат расширить техническое оснащение предприятия, доведя число моечных постов до восьми.